Aman Murat Kurum Duymasın: İsmail Saymaz AK Parti'nin Sır Gibi Sakladığı İstanbul Anketini Açıkladı
Aman Murat Kurum Duymasın: İsmail Saymaz AK Parti'nin Sır Gibi Sakladığı İstanbul Anketini Açıkladı
31 Mart tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne günler kaldı. Ancak merakla beklenen seçim anketlerinin sonuçları gelmeye devam ediyor. Gazeteci İsmail Saymaz, AK Parti'nin yaptırdığı İstanbul seçim anketinin sonucunu açıkladı.
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34 siyasi partinin katılacağı yerel seçimler için kesin aday listeleri açıklandı. Türkiye, 31 Mart'ta sandık başına gitmek için gün sayıyor.
Gazeteci İsmail Saymaz, 'Murat Kurum'un İstanbul Stajı' başlıklı köşesinde seçim öncesi yaptırılan anketlerle ilgili AK Parti cephesinden aldığı kulis bilgilerini paylaştı.
Bu ankete göre, adayların oy oranları şöyle:
Ekrem İmamoğlu: Yüzde 41.4
Murat Kurum: Yüzde 40.2
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Meral D. Beştaş: Yüzde 5.1
Mehmet Altınöz: Yüzde 4.2
Buğra Kavuncu: Yüzde 3.4
Saymaz, AK Parti’nin bu anketin ardından İstanbul’da ilçe adaylarını da içine alan 50 bin kişilik yeni bir ankete başladığını, ilk belirlemelere göre de alınan sonuçları şöyle aktardı:
“Üsküdar ve Sancaktepe’de CHP’nin adayları önde. İmamoğlu, hem bu iki ilçede hem de AK Parti’nin kale bellediği Eyüp, Çekmeköy ve Bahçelievler’de fark atıyor. YRP, yüzde 4 ve üzerinde oy alıyor.”
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Ayrıca Malatya’da AK Parti ile CHP arasındaki farkın yüzde 2’ye düştüğü ifade edilirken, YRP’nin Malatya’da yüzde 17’yi bulduğu kaydedildi. Saymaz, “Erdoğan’ın YRP’ye olan öfkesinin arkasında bu tablo yatıyor olabilir” görüşünü de ekledi.
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Konuşmalarından anladığım kadarıyla Kurum' dan ancak muhtar olur ☺️ cacıkla ilgili birşey diyecektim ama demiyim şimdi sabah sabah 😂
neresi dikkat çeken fark onedio ? 1,2 yaw. 10 falan saniyor insan başlığı okuyunca. imamoglu onde oldugu icin mi bu kadar sasirtici size gore.