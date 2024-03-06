Özel Yurtta Skandal: 10 Çocuğa İstismarda Bulunduğu İddia Edilen Eğitmene 94 Yıl Hapis İstemi

Antalya'daki özel bir yurt, cinsel istismar vakasıyla gündeme geldi. Yurtta kalan 10 erkek öğrenciye taciz ve cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen eğitmen G.R.U. hakkında toplam 94 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Mağdur öğrenciler, yaşadıklarını anlattı.