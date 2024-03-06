İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Açıkladı: ''Fatih'teki Tüm Mahalleler Yabancıların Kalış Hakkına Kapalı"

Türkiye yerel seçime doğru giderken merak edilenlerin başında gelen bir konuya İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklık getirdi. 'Tam Güvenli Fatih Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da yasal kalış hakkı olan toplam yabancı sayısının 1 milyon 92 bin 697 olduğunu açıkladı.