Peru'da Büyük Skandal! Sevgilisine İş Verdiği İddia Edildi: Başbakan İstifa Etti

Ses kayıtlarından birinde Başbakan Otarola, 'Anlat bana sevgilim, sonra konuşabiliriz. Biliyorsun bu tür şeyler rahatsız edici ve acı verici fakat bunu bil ki seni seviyorum' derken duyuluyor. Otarola, hakkındaki iddiaları yalanlarken ses kaydının 2021'de kaydedildiğini ve o dönemde hükümette görev almadığını söyledi. Siyasetçi, ses kaydının manipüle edildiğini de iddia etti.