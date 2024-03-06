Peru'da Büyük Skandal! Sevgilisine İş Verdiği İddia Edildi: Başbakan İstifa Etti
Peru'da Büyük Skandal! Sevgilisine İş Verdiği İddia Edildi: Başbakan İstifa Etti
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Peru yönetimi çıkan skandal sonrası karıştı. Ortaya atılan iddialar üzerine savcılık soruşturma başlattı.
Peru Cumhurbaşkanı Dina Boluarte ile görüşmüştü. Başbakan Alberto Otarola, hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Peru'nun eski Cumhurbaşkanı Martin Vizcarra'yı suçlayan Otorala, "Hükümeti rahatlatmak için bu kararı aldım. Tüm soruşturmalara açığım ve bütün bunların arkasında Bay Martin Vizcarra'nın olduğundan hiç şüphem yok" ifadesini kullandı.Kendisine yönelik yolsuzluk iddialarını "hiçbir şekilde" kabul etmediğini vurgulayan Otarola, "Hayatım ve profesyonel kariyerim boyunca ahlakı, etiği ve hukukun üstünlüğüne daima inandım" değerlendirmesinde bulundu.
Otarola'nın eski eşi ile yaptığı telefon görüşmesinin, ses kayıtlarının ortaya çıkması üzerine harekete geçen savcılık, başbakan hakkında yolsuzluk iddiasıyla ön soruşturma başlatıldığını bildirmişti.İddiaların odağındaki genç kadın konuyla ilgili çok sert ifadeler kullandı. Peru basınına göre, Otarola, devletle yapılan usulsüz bir sözleşmede eski iş ortağına kolaylık sağlamakla da suçlanıyor.
Kayıtlarda Otarola'nın 25 yaşında olan ve isminin Yazire Pinedo olduğu öğrenilen kadına arşiv ve hükümet işlerinin yönetimi için 14 bin dolarlık iş verdiği ortaya çıktı. İddiaların arkasından yerel medyaya konuşan Pinedo, hakkındaki iddiaları yalanladı. Pinedo, Otarola'ya karşı bir plan hazırlandığını ve bu planı hazırlayanların amacının Otarola'yı görevinden indirmek olduğunu söyledi.
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Pinedo, "Onlar Başbakan Otarola'nın gitmesini istiyorlardı. Beni kullanıp Nicanor Boluarte'nin ve onun adamlarının hükümete girmesini istiyorlardı" dedi. Cep telefonuyla yazışmaları ve fotoğrafları gösteren Pinedo, "Cep telefonumu savcılığa bırakacağım ki soruşturma devam edebilsin" ifadesini kullandı.
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İddiaları kabul etmediği halde istifa etmiş üstelik!! Şimdi hiç bizimle kıyaslama falan yapmayacağım,asla olacak şey değil,partisi hiç farketmez ne başbakanl... Devamını Gör
Peru'da skandal olan bizde normalleşmiş durumda. Heleki istifa hak getire, henüz tanışmadık.
bize ne kadar uzak konular aksine biz ödüllendiriyoruz