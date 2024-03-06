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Feci Olay! İTÜ Yerleşkesinde Yangın: Valilikten Açıklama Geldi

Feci Olay! İTÜ Yerleşkesinde Yangın: Valilikten Açıklama Geldi

yangın İşçi
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.03.2024 - 09:06

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Ayazağa Yerleşkesinde işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Yangın sonrası İstanbul Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, yangının kontrol altına alındığı ve ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. 

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İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Ayazağa Yerleşkesinde işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Ayazağa Yerleşkesinde işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ekiplerin yangına müdahalesinin devam ettiği aktarıldı. Yangının etkisi ve dumanların yükselişi çevreden de görüldü. İstanbul Valiliği'nden yangına ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ekiplerin yangına müdahalesinin devam ettiği aktarıldı. Yangının etkisi ve dumanların yükselişi çevreden de görüldü. İstanbul Valiliği'nden yangına ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

'Saat 08.00 sıralarında İTÜ- Maslak kampüsü içerisinde bulunan ve işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıkmıştır. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonunda kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının çıkış sebebi, itfaiyenin çalışması sonrasında tespit edilecektir.'

İşte o anlar:

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