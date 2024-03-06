Feci Olay! İTÜ Yerleşkesinde Yangın: Valilikten Açıklama Geldi

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Ayazağa Yerleşkesinde işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Yangın sonrası İstanbul Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, yangının kontrol altına alındığı ve ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.