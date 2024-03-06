Feci Olay! İTÜ Yerleşkesinde Yangın: Valilikten Açıklama Geldi
Feci Olay! İTÜ Yerleşkesinde Yangın: Valilikten Açıklama Geldi
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İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Ayazağa Yerleşkesinde işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ekiplerin yangına müdahalesinin devam ettiği aktarıldı. Yangının etkisi ve dumanların yükselişi çevreden de görüldü. İstanbul Valiliği'nden yangına ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
İşte o anlar:
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