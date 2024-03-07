Ameliyatı 9 Saat Süren Berna Laçin'in Doktorundan Açıklama: "On Gün Hastanede Yatağa Bağlı Kalacak"

''Not: Fotoğrafta Azmi Hocamızın yanındaki kişi de daha önce Azmi Hocamızın mucizesi ile yıllar önce çok büyük bir trafik kazasında boynundan onura paramparça olan canım arkadaşım Tuğba…Yine Azmi Hocanın mucizesi ile o fotoğrafa ayakta katılacağım günü bekliyorum.'