Ameliyatı 9 Saat Süren Berna Laçin'in Doktorundan Açıklama: "On Gün Hastanede Yatağa Bağlı Kalacak"
Ameliyatı 9 Saat Süren Berna Laçin'in Doktorundan Açıklama: "On Gün Hastanede Yatağa Bağlı Kalacak"
Geçtiğimiz hafta ünlü oyuncu ve sunucu Berna Laçin, acil hastaneye kaldırılarak yürümesi dahi yasaklanmıştı. Oyuncunun sağlık durumuna ilişkin doktoru açıklamalarda bulundu.
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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Berna Laçin, bu sefer de sağlık durumuna ilişkin gündeme geldi.
Hastaneden tekerlekli sandalyede otururken çekildiği bir fotoğrafını paylaşarak acil olarak ameliyata alınacağını duyuran yetenekli oyuncu ve sunucu Berna Laçin'den haber geldi.
Dokuz saat süren çok zor bir ameliyattan geçirdiğini anlatan Laçin, doktorunun “Çok çok nadir gözüken bir vaka, bunu ders olarak da okutacağız” dediğini belirtti. Omuriliğinin kendini tamir etmesi için 10 gün hastanede yatağa bağlı kalacağını duyuran Laçin, doktorunun “Yürümen mucize, o halde bu kadar süre nasıl idare ettin o ayrı hikâye” dediğini aktardı. Berna Laçin’in paylaşımı şöyle:
"Ameliyat sonrası Prof. Dr. Azmi Hamzaoğlu geldi ve hocamız durumu şöyle açıkladı: ‘Sırtta, omurlar arasından çıkan disk omurilik zarını yırtmış ve içeri batmış, aşırı kemikleşmiş, karşısında da benzer bir disk daha çıkmış o yüzden ameliyat çok uzun sürdü. Onları temizleyip aldık, üç omura toplam altı tane vida yerleştirip plaka ile kapattık. Çok çok nadir gözüken bir vaka, bunu ders olarak da okutacağız. Omuriliğin kendini tamir etmesi için bir hafta-on gün hastanede yatağa bağlı kalacak, hiç kalkmayacak, kendini iyice tamir etsin ondan sonra oturtup yürütürüz. Yürümen mucize zaten o halde bu kadar süre nasıl idare ettin o ayrı hikâye …’'
İşte Berna Laçin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:
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