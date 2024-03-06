Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Seksenler Dizisinin Sevilen Oyuncusu Efe Deprem Geçirdiği Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti!

Seksenler Dizisinin Sevilen Oyuncusu Efe Deprem Geçirdiği Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
06.03.2024 - 11:55

Bir dönem Kefaret dizisinde rol alan Efe Deprem daha sonra rol aldığı Seksenler dizisinde büyük beğeni toplamışı. Ünlü oyuncunun eşi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu. Efe Deprem geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti!

İçeriğin Devamı Aşağıda

İlk olarak TRT ekranlarında yayınlanan ‘Sürgün Hayatlar’ adlı televizyon dizisindeki rolüyle karşımıza çıkan Efe Deprem birçok tiyatro oyunuyla da dikkat çekmişti.

İlk olarak TRT ekranlarında yayınlanan ‘Sürgün Hayatlar’ adlı televizyon dizisindeki rolüyle karşımıza çıkan Efe Deprem birçok tiyatro oyunuyla da dikkat çekmişti.

Yer Gök Aşk, Gonca Karanfil, Veda, Aşk Oyunu gibi yapımların da oyuncu kadrosunda rol alan Deprem 21 bölüm boyunca Kefaret dizisinde canlandırdığı "Mehmet" karakteriyle akıllara kazınmıştı.

Yer Gök Aşk, Gonca Karanfil, Veda, Aşk Oyunu gibi yapımların da oyuncu kadrosunda rol alan Deprem 21 bölüm boyunca Kefaret dizisinde canlandırdığı "Mehmet" karakteriyle akıllara kazınmıştı.

boy gösteren oyuncu aynı zamanda 5 serilik Badem Şekeri adlı

5 serilik Badem Şekeri filmde "Orhan Öğretmen" rolüyle karşımıza çıkan Efe Deprem'in Seksenler dizisindeki "Zafer" karakteriyle yeniden ekranlara dönmüştü.

5 serilik Badem Şekeri filmde "Orhan Öğretmen" rolüyle karşımıza çıkan Efe Deprem'in Seksenler dizisindeki "Zafer" karakteriyle yeniden ekranlara dönmüştü.

Ancak sevilen oyuncu Efe Deprem'den kara haber geldi. Deprem'in hem eşi hem de meslektaşı olan Burcu Altın acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Ancak sevilen oyuncu Efe Deprem'den kara haber geldi. Deprem'in hem eşi hem de meslektaşı olan Burcu Altın acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Ünlü oyuncunun 5 Mart akşamı saat 19.30 civarında motosikletiyle Mecidiyeköy yönünde seyrederken kaza yaptığı açıklandı.

Ünlü oyuncunun 5 Mart akşamı saat 19.30 civarında motosikletiyle Mecidiyeköy yönünde seyrederken kaza yaptığı açıklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Deprem, E-5 üzerinde motorunu kullanırken metrobüs durağına 300 metre mesafedeki bariyerlere çarptı.

Deprem, E-5 üzerinde motorunu kullanırken metrobüs durağına 300 metre mesafedeki bariyerlere çarptı.

Olay yerine hızla gelen sağlık ekipleri Efe Deprem'e ilk müdahaleyi etti ancak başarılı oyuncu kurtarılamadı.

Olay yerine hızla gelen sağlık ekipleri Efe Deprem'e ilk müdahaleyi etti ancak başarılı oyuncu kurtarılamadı.

Burcu Altın Deprem olay yerinde hayatını kaybeden eşinin haberini de bu şekilde paylamıştı:

Burcu Altın Deprem olay yerinde hayatını kaybeden eşinin haberini de bu şekilde paylamıştı:

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?