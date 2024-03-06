Seksenler Dizisinin Sevilen Oyuncusu Efe Deprem Geçirdiği Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti!

Bir dönem Kefaret dizisinde rol alan Efe Deprem daha sonra rol aldığı Seksenler dizisinde büyük beğeni toplamışı. Ünlü oyuncunun eşi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu. Efe Deprem geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti!