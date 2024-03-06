Abartılı Bulunan Estetik İddialarıyla Gündemden Düşmeyen Kuşum Aydın'ın Filtreli ve Filtresiz Hali Olay Oldu
Abartılı Bulunan Estetik İddialarıyla Gündemden Düşmeyen Kuşum Aydın'ın Filtreli ve Filtresiz Hali Olay Oldu
Hepimizin 'Kuşum Aydın' olarak tanıdığı Muharrem Aydın Uğurlular, son dönemde yaptığı açıklamalar ve estetik haberleriyle gündeme geliyor. Şimdi de sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettiren Kuşum Aydın'ın filtreli ve filtresiz pozları dillere düştü.
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90'lı yıllarda tanımaya başladığımız Aydın o gün bugündür hayatımızda. Tam adı Muharrem Aydın Uğurlular olan ünlü ismi pek çoğumuz bitmek tükenmek enerjisiyle tanınıyor.
"Uzaklara uçma kuşum" şarkısıyla sebebiyle hepimizin diline "Kuşum" sıfatını pelesenk eden Uğurlular o zamandan beri "Kuşum" Aydın olarak anılıyor.
Bir zamanın kadın kuşağı programlarının dikkat çeken yüzlerinden olan Kuşum Aydın kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemimize taşınıyor.
Şu sıralar yaptırdığı "abartılı" bulunan estetikleri yüzünden sosyal medyanın gündemine oturan Kuşum Aydın'ın son hali her seferinde konuşuluyor.
Geçirdiği operasyonlar yüzünden eski halinden eser almayan Kuşum Aydın 2014 yılına kadar yaşlanmaya karşı önlem olarak yalnızca botoks ve ufak dolgular yaptırıyordu.
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İlerleyen dönemlerde, ufak dokunuşların yerini ciddi estetik işlemlerine bırakmasıyla beraber daha da fazla olay olan ünlü ismin aldığı kilolarla bambaşka birine dönüştüğünü görmüştük.
Konunun estetikle olmadığını söyleyerek 5 ayda 17 kilo veren Kuşum Aydın bu sefer de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla olay oldu.
Instagram hesabından paylaştığı bir karesine "Güzel ışık var" notunu düşen ünlü ismin "sıfır filtre yemin ederim" açıklaması da dikkatlerden kaçmadı tabii.
Ardından aynı pozun bir de yoğun filtre uygulanmış halini paylaşıp "Bu da filtrelisi" yorumuyla bir kez daha dillere düştü diyebiliriz.
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