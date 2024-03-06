Abartılı Bulunan Estetik İddialarıyla Gündemden Düşmeyen Kuşum Aydın'ın Filtreli ve Filtresiz Hali Olay Oldu

Hepimizin 'Kuşum Aydın' olarak tanıdığı Muharrem Aydın Uğurlular, son dönemde yaptığı açıklamalar ve estetik haberleriyle gündeme geliyor. Şimdi de sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettiren Kuşum Aydın'ın filtreli ve filtresiz pozları dillere düştü.