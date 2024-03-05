Seren Serengil İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un "Ayranı Yok İçmeye" Gafını Paylaşıp Sonra Sildi!
Seren Serengil İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un "Ayranı Yok İçmeye" Gafını Paylaşıp Sonra Sildi!
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, son günlerde yaptığı gaflarla gündeme bomba gibi düşüyor. Seren Serengil de Murat Kurum'la ilgili bir paylaşımda bulundu. Kurum'un gafını yayınlayan Serengil'in kısa süre sonra paylaşımını sildiği haberi gündem oldu!
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31 Mart Yerel Seçimleri'ne oldukça kısa bir zaman kaldı. Geri sayım devam ederken siyasiler çalışmalarına tam gaz verdi.
Bu dönemde öne çıkan isimlerden biri de şüphesiz ki Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum oldu.
Metropol şehir İstanbul'daki güçlü rakibi, aynı zamanda mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı üstünlük kurmak için çaba harcayan Kurum son günlerde yaptığı gaflarla epey konuşuluyor.
Bir etkinlikte konuşan ve "230 km metro sözü verdin, 8 km metro yaptın" diyen Kurum'un 8 km'yi 8 metre sanıp adımlarıyla ölçmeye çalıştığı anlar viral oldu.
İBB Başka Adayı Kurum bu sefer de seçim çalışması için gittiği başka bir yerde yaptığı gafla gündeme bomba gibi düştü.
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“Senin rakibin kendinsin ya. Aynaya dön bak. Aynada görürsün. Aynaları da yok bunların" dedikten sonra bir anda “Ayranı yok içmeye…” dedi ve ardından "Evet" diyip sustu.
Bu konuşmadan sonra sosyal medyada pek çok paylaşım yapıldı. Bu isimlerden biri de yaptığı ani çıkışlarla tartışma yaratan Seren Serengil oldu.
"zapmedyamagazin" adlı bir hesabın paylaşımına göre; Seren Serengil, Kurum'un "Ayran" gafını "İstanbul Belediye Başkan Adayının klas konuşmasından bir kesit" notuyla paylaştı.
Söz konusu konuşmanın kesitini "Ayranı yok içmeye... Devamını siz doldurun" ifadesiyle paylaştığı iddia edilen Serengil paylaşımını kısa süre sonra sildi.
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