Seren Serengil İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un "Ayranı Yok İçmeye" Gafını Paylaşıp Sonra Sildi!

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, son günlerde yaptığı gaflarla gündeme bomba gibi düşüyor. Seren Serengil de Murat Kurum'la ilgili bir paylaşımda bulundu. Kurum'un gafını yayınlayan Serengil'in kısa süre sonra paylaşımını sildiği haberi gündem oldu!