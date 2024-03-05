Hande Erçel'den Hakan Sabancı'ya Misilleme: Müstakbel Kayınvalide Arzu Sabancı Küslük Sebebi mi?
Hande Erçel'den Hakan Sabancı'ya Misilleme: Müstakbel Kayınvalide Arzu Sabancı Küslük Sebebi mi?
Türkiye'nin ve sosyete dünyasının önde gelen ailelerinden Sabancılar'ın çapkın oğlu Hakan Sabancı'yla aşk yaşayan Hande Erçel ne yapsa olay olmaya devam ediyor. En son Paris'teki bir defilede dekolteli tulumuyla boy gösteren ünlü oyuncunun müstakbel kayınvalidesi Arzu Sabancı'yla aralarının nasıl olduğu da büyük merak konusu. Söylemezsem Olmaz'da yine dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Hande ve Hakan'ın arasının bozuk olduğu için araya Arzu Sabancı'nın girdiği söylendi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Tatar Ramazan, Çalıkuşu, Güneşin Kızları gibi sevilen dizilerle hayatımıza ve ekranlarımıza giren Hande Erçel o gün bugündür, gündemimizden düşmüyor.
Aşk Laftan Anlamaz ve Sen Çal Kapımı dizilerinde de rol aldıktan sonra romantik komedi oyuncusu olarak hafızalara kazınan ünlü isim son projesi Bambaşka Biri'nden sonra performansıyla ağır eleştiri aldı
Profilinden "Oyuncu" ifadesini sildikten sonra başka bir kariyere yöneleceği konuşulan Erçel şu sıralar sadece ve sadece özel hayatıyla manşetlerde biliyorsunuz!
Sanat galerisi, seramik yapımları, sergiler derken aşkı uğruna yeniden üniversite eğitime döndü kendisi. Bu hareket de "Sabancı ailesine gelin girmek için azimle çalışıyor" dedirtti tabii.
Arzu ve Ömer Sabancı'nın ortanca oğlu Hakan Sabancı ile 1.5 yıldır birliktelik yaşayan Hande Erçel'in aşk hayatı yakın mercek altında!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kimilerinin "yalnızca birkaç aylık bir heves" şeklinde değerlendirdiği ilişki ele güne inat tam gaz devam ediyor. Ülke ülke gezen çiftin hakkında da sayısız haber çıkıyor elbette.
Gelelim bunların sonuncusu, aynı zamanda en bomba olanına! Hande Erçel geçtiğimiz haftalarda dünyaca ünlü bir Fransız markası olan Balmain'in defilesine katıldı.
Paris Moda Haftası için Fransa'ya gidip ünlü isimlerle yan yana defileyi izleyen Erçel'in derin göğüs dekolteli siyah tulumu da yorum yağmuruna tutuldu.
Yorum yapanlar arasında Söylemezsem Olmaz'ın sunucularından Arto da vardı. "Seksenliği bile ayağa kaldırır" diyen Arto'nun "İyice Sabancılar'a gelin olamacaksın, haberin olsun" sözleri ise çok konuşuldu.
Paris dönüşünde de Erçel cephesinde sular hiç durulmadı. Bu konu Söylemezsem Olmaz masasında bir kez daha detaylarıyla konuşuldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sunuculardan Yağmur Çevik, "Normalde Hakan, Hande'nin işbirliği varsa eşlik ediyor. Birlikte olduklarından beri hemen hemen hepsine gitti ama burada Hakan yoktu. Ben burada bir işkillendim" diyerek detayları açıklamaya başladı.
"Sonrasında Hande Paris'e giderken uçakta bir story atıyor. Story atarken göğsünü açarak markayı gösteriyor. Ama çok seksi bir vücut dili vardı."
"Sonra tulumla çok seksi bir şekilde karşımıza çıktı. Göğüsler birazcık "fıttırılmış", seksi bir tulum giyilmiş, bacaklar falan ortada. Duruş çok havalı. Hatta ben kendi haberimde "rest mi? jest mi?" dedim. Çünkü bana bir duyum geldi: 'Hande ve Hakan'ın arası açık diye'"
"Hande döner dönmez bir tane de post attı" diyen Çevik sözlerine devam etti: "Hande, Hakan'la olduğundan beri acayip usturuplu. Zaten asil bir kız ama daha da özendi yeni gelin misali."
"Bir post attı çubuk kraker yiyor. Bacaklarını koltuğa uzatmış. O kadar seksi ki! 'Burada bir şey var' dedik. Çünkü Hande böyle post atmaz!"
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Bacakları uzatmış böyle, zaten minicik bir şort giymiş" ifadesini kullanan Yağmur Çevik, Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın o ara arasının açık olduğunu söyledi.
Konuya giren Arto da "Burada Hakan, annesine baskı uyguladı. Bence bu kısa süreli ayrılıkla beraber Hakan Sabancı, Arzu Sabancı'ya 'Anne her şey senin yüzünden oluyor, her şey çok kötü gidiyor. Ben çok aşığım' dedi." ifadelerini kullandı.
"Bu ilişkiyi başlatan Hakan Sabancı, Hande'nin peşinden çok koşmuş ama Hande istememiş" diyen Çevik'in sözünün üzerine konuşan Sarıoğlu, "Hande, Hakan'a 'Ben öyle senin gibi bir onunla bir bununla olan biriyle olmam. Beni saklayamazsın. Beni herkes bilecek' demiş. O şartla ilişkiye başlamışlar" dedi.
Ünlü sunucu sözlerine de şu ifadelerle devam etti: "Olaylar döndü, aralarının açık dendiği akşamda Hande restini çekti! Açtı bacaklarını, açtı göğüslerini 'Sen misin Hakan? Ben Hande Erçel'im. Türkiye'nin en güzel kadınıyım' dedi."
Hande Erçel'in inanılmaz kitlesinden bahseden Yağmur Çevik "Hande resti çekince fanlar bunu anladı. Arzu Hanım'ı linçlediler. Arzu Hanım Twitter'da etiket oldu 'Hakan kim ki?' diye." açıklamasında bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ünlü oyuncunun hayranları için "deli bir kitle" diye bahseden Çevik takipçilerin "Hande'ye dua etsin, Hakan'ı kabul etti" dediğini iletti. Bir de üzerine "Arzu Hanım bu sefer gitti, Hande'nin kapak olduğu derginin fotoğrafını beğendi. Bu bir ilk" ifadeleriyle de dikkat çekti.
Videonun tamamını izlemek isteyenler için linki buraya bırakıyoruz:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda