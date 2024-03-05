Hande Erçel'den Hakan Sabancı'ya Misilleme: Müstakbel Kayınvalide Arzu Sabancı Küslük Sebebi mi?

Türkiye'nin ve sosyete dünyasının önde gelen ailelerinden Sabancılar'ın çapkın oğlu Hakan Sabancı'yla aşk yaşayan Hande Erçel ne yapsa olay olmaya devam ediyor. En son Paris'teki bir defilede dekolteli tulumuyla boy gösteren ünlü oyuncunun müstakbel kayınvalidesi Arzu Sabancı'yla aralarının nasıl olduğu da büyük merak konusu. Söylemezsem Olmaz'da yine dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Hande ve Hakan'ın arasının bozuk olduğu için araya Arzu Sabancı'nın girdiği söylendi!