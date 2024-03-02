Hakan Sabancı'nın Biricik Anneciği Arzu Sabancı Müstakbel Gelini Hande Erçel Hakkında Neler Demiş?
Hakan Sabancı'nın Biricik Anneciği Arzu Sabancı Müstakbel Gelini Hande Erçel Hakkında Neler Demiş?
Kaynak: https://10haber.net/yazarlar/muge-dag...
Paris Moda Haftası'na damgasını vuran Hande Erçel dünyaca ünlü markanın defilesinde ortalığı kasıp kavurdu. Bir kesim tarafından 'cesur' bulunan elbisesiyle mankenlere taş çıkaran ünlü oyuncunun her pozu akıllara Hakan Sabancı ve müstakbel kayınvalidesi Arzu Sabancı'yı getirdi. 10Haber'den Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, Arzu Hanım'ın cemiyetteki konuşmaları Hande Erçel'in bir miktar tadını kaçırabilir!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bir dönem romantik komedi yapımlarının aranan yüzü haline gelen Hande Erçel, son projesi Bambaşka Biri dizisinde canlandırdığı savcı karakteriyle ağır eleştirilerin hedefi olmuştu.
Başrollerini Burak Deniz'le paylaştığı yapımın çok kısa ömürlü oldu. Final kararının ardından yeni bir dizide rol almayan ünlü oyuncu son dönemde özel hayatıyla daha çok dikkat çeker hale geldi.
Pek çok izleyici tarafından "yetersiz" bulunan oyunculuğu, saç rengi, giyim tarzı derken eleştiri yağmuruna tutulan Hande Erçel, sosyetenin yakışıklısı Hakan Sabancı'yla musmutlu bir ilişki yaşıyor.
Kimilerinin 3 ila 5 ay müddet biçtiği ikilinin ilişkisi 1.5 yıldır doludizgin bir şekilde devam ediyor. Magazinin olmazsa olması haline gelen Hande ve Hakan çifti hakkında her geçen gün yeni bir olay yaşanıyor.
Arzu Sabancı ve Ömer Sabancı'nın karizmatik oğulları ile ülke ülke gezip düşman çatlatan Hande Erçel, Paris Moda Haftası için Fransa'ya gitmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ünlü Fransız markası tarafından özel olarak davet edilen Hande'nin tüm paylaşımları büyük sükse yarattı diyebiliriz. 10 Haber'den Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; ünlü güzelimiz milyonluk takipçisi, sosyal medyadaki etkileşim gücü ve özellikle son günlerde büründüğü "stil ikonluğu" nedeniyle çağırılmış.
Sosyal medyada art arda yayınladığı etkileyici pozları yüzünden "Aman ha, kaynana sakın görmesin!" tarzı yorumlara da maruz kaldı kendisi...
Gelelim ki asıl konumuza, o da ünlü oyuncunun kalbini çalan Hakan Sabancı'nın biricik annesi Arzu Sabancı'ya! Cemiyet hayatının değerli isimlerinden biri olan Arzu Hanım oğullarına olan düşkünlüğüyle biliniyor.
Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, Arzu Sabancı oğulları Hacı, Hakan ve Kerem'e flört ettikleri zamanda karışmazmış ama iş ciddiyete bindiğinde kendisi olaya dahil oluyormuş.
Pek çok kişiye "tam bir erkek annesi" dedirten Arzu Sabancı'nın oğluyla aşk yaşayan Hande Erçel'i gelin olarak kabul etmeyeceği de sürekli tartışılıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hakan ve Hande haberlerinden birinin gündemde öne çıktığı bir vakit "Aslında insanlar seni hayal kırıklığına uğratmıyor. Sadece sen, yanlış insanlar üzerinden hayal kuruyorsun" sözünü paylaşan Arzu Hanım'ın bu çıkışı çok manidar bulunmuştu.
Öte yandan, oğlu Hakan'ın sevdiceğiyle paylaştığı her kareyi beğenmesi de "Hande'yi gelin olarak kabul etti" dişe düşündürmüştü.
Dağıstanlı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle kafamızı biraz karıştıran Arzu Hanım'ın Hande Erçel'e karşı güttüğü bir önyargısının olmadığını belirtirken, ikilinin daha önce davetlerde denk geldiklerini de belirtti.
Sosyetenin dikkat çeken ismi olan Arzu Sabancı'nın cemiyette müstakbel gelini hakkında "çok zarif bir genç kız" dediği de iddia edildi.
Arzu Hanım'ın, ilişki yaşadıkları dönem boyunca dünyayı gezmeye yemin etmişçesine dolaşan ve bu zamana kadar 12 ülke gezen oğlu ve gelin adayının bu hallerine de tepki gösterdiği ama bir de "Hakan'ın işlerine karışmam, o ne yapacağını bilir" dediği söyleniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Öte yandan Hande Erçel'in biraz tadını kaçıracak bir iddia daha var. Belki duymuşsunuz, Söylemezsem Olmaz'ın bir bölümünde sunucu Hande Sarıoğlu, Arzu Sabancı'nın kameralara takıldığını anlattı.
Konuşulan son iddia da şu: Arzu Sabancı'nın cemiyetten arkadaşlarına, müstakbel gelini Hande Erçel'le birliktelik yaşayan oğluyla ilgili "Hakan'ın özel hayatına elbette karışmıyoruz ama evlilik kolay değil" dediği söyleniyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın