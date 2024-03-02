Hakan Sabancı'nın Biricik Anneciği Arzu Sabancı Müstakbel Gelini Hande Erçel Hakkında Neler Demiş?

Paris Moda Haftası'na damgasını vuran Hande Erçel dünyaca ünlü markanın defilesinde ortalığı kasıp kavurdu. Bir kesim tarafından 'cesur' bulunan elbisesiyle mankenlere taş çıkaran ünlü oyuncunun her pozu akıllara Hakan Sabancı ve müstakbel kayınvalidesi Arzu Sabancı'yı getirdi. 10Haber'den Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, Arzu Hanım'ın cemiyetteki konuşmaları Hande Erçel'in bir miktar tadını kaçırabilir!