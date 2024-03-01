Paris Moda Haftasını Yakıp Geçen Hande Erçel'in Son Pozları Sabancılara Bir Rest mi?
Paris Moda Haftasını Yakıp Geçen Hande Erçel'in Son Pozları Sabancılara Bir Rest mi?
Ünlü oyuncu Hande Erçel, son olarak Paris Moda Haftası'nda Balmain defilesine katıldı. Erçel'in kombini oldukça beğenilirken kendisine 'Sabancı kayınvalidesi' yorumları da gecikmedi tabii. Blog Yağmuru adlı hesabın sahibi Yağmuru Çevik, Paris pozlarını paylaşmaya devam eden Hande Erçel hakkında yaptığı yorumla, bizlere de 'haklılık payı var' diye düşündürttü!
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Hande Erçel ve Hakan Sabancı çiftini son bir yılda sık sık magazin gündeminde görmüşsünüzdür.
Gelin görün ki Hande Erçel ve Hakan Sabancı diyar diyar, dolu dizgin devam ediyor.
Bugüne kadar farklı konularda eleştiriye maruz kalan Hande Erçel, Paris Moda Haftası'nda ise resmen fırtınalar estirdi.
Erçel'in podyumdaki mankenleri bile aşan güzelliğine 'manken olsaymışsın' yorumları da gecikmedi!
Hande Erçel'in Paris Moda Haftası'nda tercih ettiği dekolteli kombini, herkesin aklına Sabancı ailesini, özellikle de kayınvalide Arzu Sabancı'yı getirdi.
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Tam da bu yorumlar yapılmaya başlanmışken hala Paris'te olan Hande Erçel, bir fotoğraf serisi daha paylaştı.
Bahsi geçen fotoğraf ise burada;
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