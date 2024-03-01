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Paris Moda Haftasını Yakıp Geçen Hande Erçel'in Son Pozları Sabancılara Bir Rest mi?

Paris Moda Haftasını Yakıp Geçen Hande Erçel'in Son Pozları Sabancılara Bir Rest mi?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
01.03.2024 - 21:23

Ünlü oyuncu Hande Erçel, son olarak Paris Moda Haftası'nda Balmain defilesine katıldı. Erçel'in kombini oldukça beğenilirken kendisine 'Sabancı kayınvalidesi' yorumları da gecikmedi tabii. Blog Yağmuru adlı hesabın sahibi Yağmuru Çevik, Paris pozlarını paylaşmaya devam eden Hande Erçel hakkında yaptığı yorumla, bizlere de 'haklılık payı var' diye düşündürttü!

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Hande Erçel ve Hakan Sabancı çiftini son bir yılda sık sık magazin gündeminde görmüşsünüzdür.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı çiftini son bir yılda sık sık magazin gündeminde görmüşsünüzdür.

'Son bir yılda' demek bir tık tuhaf gelse de, Erçel ve Sabancı koca bir seneyi devirdiler bile. Çiftimizin ilişki iddiaları ilk kulağımıza geldiğinde, bu ilişkinin pek de uzun soluklu olacağını düşünmemiştik.

Gelin görün ki Hande Erçel ve Hakan Sabancı diyar diyar, dolu dizgin devam ediyor.

Gelin görün ki Hande Erçel ve Hakan Sabancı diyar diyar, dolu dizgin devam ediyor.

Diyar diyar diyoruz çünkü, Erçel ve Sabancı aşıkları neredeyse ilişkinin başlarından beri tatilde. Dünyayı gezmeyi kafalarına koyan ikiliyi en çok gördüğümüz yer ise havaalanı. 

Bu yurtdışı tatillerinin ise bir de 'Sabancı' arka planı var tabii.

Bugüne kadar farklı konularda eleştiriye maruz kalan Hande Erçel, Paris Moda Haftası'nda ise resmen fırtınalar estirdi.

Bugüne kadar farklı konularda eleştiriye maruz kalan Hande Erçel, Paris Moda Haftası'nda ise resmen fırtınalar estirdi.

Balmain defilesine katılan Hande Erçel, yaptığı kombinle, saçıyla, makyajıyla herkesten tam puan almayı başardı.

Erçel'in podyumdaki mankenleri bile aşan güzelliğine 'manken olsaymışsın' yorumları da gecikmedi!

Erçel'in podyumdaki mankenleri bile aşan güzelliğine 'manken olsaymışsın' yorumları da gecikmedi!

Ancak herkesin dikkatini çeken bir detay vardı!

Hande Erçel'in Paris Moda Haftası'nda tercih ettiği dekolteli kombini, herkesin aklına Sabancı ailesini, özellikle de kayınvalide Arzu Sabancı'yı getirdi.

Hande Erçel'in Paris Moda Haftası'nda tercih ettiği dekolteli kombini, herkesin aklına Sabancı ailesini, özellikle de kayınvalide Arzu Sabancı'yı getirdi.

Hande Erçel'in fotoğraflarına 'Aman kayınvalide görmesin' yorumları geldi...

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Tam da bu yorumlar yapılmaya başlanmışken hala Paris'te olan Hande Erçel, bir fotoğraf serisi daha paylaştı.

Tam da bu yorumlar yapılmaya başlanmışken hala Paris'te olan Hande Erçel, bir fotoğraf serisi daha paylaştı.

Blog Yağmuru adlı hesabın sahibi Yağmur Çevik ise Hande Erçel'in bu pozlarını 'jest mi, rest mi?' notuyla paylaştı.

Bahsi geçen fotoğraf ise burada;

Bahsi geçen fotoğraf ise burada;

Siz ne dersiniz?

'Jest mi, rest mi?'

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