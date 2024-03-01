Paris Moda Haftasını Yakıp Geçen Hande Erçel'in Son Pozları Sabancılara Bir Rest mi?

Diyar diyar diyoruz çünkü, Erçel ve Sabancı aşıkları neredeyse ilişkinin başlarından beri tatilde. Dünyayı gezmeyi kafalarına koyan ikiliyi en çok gördüğümüz yer ise havaalanı.

Bu yurtdışı tatillerinin ise bir de 'Sabancı' arka planı var tabii.