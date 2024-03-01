Yıldız Tilbe, Ebru Gündeş'i Tebrik Ederken de Farkını Ortaya Koydu: Yapay Zekayı Tercih Etti
Yıldız Tilbe, Ebru Gündeş'i Tebrik Ederken de Farkını Ortaya Koydu: Yapay Zekayı Tercih Etti
Ebru Gündeş ve Murat Osman Özdemir, Dubai'de sessiz sedasız dünyaevine girdi. Evlilik kararıyla herkesi şaşırtan Ebru Gündeş'e ünlüler dünyasından da tebrik mesajları yağdı. Bunlardan birisi de ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe oldu.
Fakat Yıldız Tilbe, yine farkını ortaya koydu.
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Türk müziğinin önde gelen isimlerinden birisi olan Ebru Gündeş, son zamanlarda özel hayatıyla gündemde.
Ebru Gündeş'in Dubai'de evlenmesi ise herkese sürpriz oldu!
Düğüne dair yalnızca birkaç anı görebildiğimiz Ebru Gündeş, sosyal medya hesabından ise "Mutluluğumuzu paylaşan herkese sonsuz teşekkürler" paylaşımında bulundu.
Tabii ünlü şarkıcıyı dostları da yalnız bırakmadı. Gündeş'e tebrik mesajları yağarken Yıldız Tilbe de bir 'mutluluklar' dilemeyi ihmal etmedi.
Yıldız Tilbe, Ebru Gündeş'in güzeller güzeli bir fotoğrafını paylaştı. Dikkatinizi çeken bir şey oldu mu?
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Yapay zeka diye düşündüyseniz, tebrik ederiz. Yıldız Tilbe, Ebru Gündeş'e mutluluklar dilerken Ebru Gündeş'in fanları tarafından hazırlanan bu yapay zeka görsellerinden birisine yer verdi.
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