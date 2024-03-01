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Yıldız Tilbe, Ebru Gündeş'i Tebrik Ederken de Farkını Ortaya Koydu: Yapay Zekayı Tercih Etti

Yıldız Tilbe, Ebru Gündeş'i Tebrik Ederken de Farkını Ortaya Koydu: Yapay Zekayı Tercih Etti

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
01.03.2024 - 17:56

Ebru Gündeş ve Murat Osman Özdemir, Dubai'de sessiz sedasız dünyaevine girdi. Evlilik kararıyla herkesi şaşırtan Ebru Gündeş'e ünlüler dünyasından da tebrik mesajları yağdı. Bunlardan birisi de ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe oldu. 

Fakat Yıldız Tilbe, yine farkını ortaya koydu.

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Türk müziğinin önde gelen isimlerinden birisi olan Ebru Gündeş, son zamanlarda özel hayatıyla gündemde.

Türk müziğinin önde gelen isimlerinden birisi olan Ebru Gündeş, son zamanlarda özel hayatıyla gündemde.

Gündeş, Rezza Zarrab'la olan çalkantılı ilişkisinin ardından yeni aşk iddialarıyla gündeme gelmişti. Kendisinin Murat Özdemir'le yasak aşk yaşadığı iddia edilmeye başlanmıştı.

Ebru Gündeş'in Dubai'de evlenmesi ise herkese sürpriz oldu!

Ebru Gündeş'in Dubai'de evlenmesi ise herkese sürpriz oldu!

Ünlü isim, yazılım şirketi sahibi Murat Özdemir'le Dubai'de sessiz sedasız evlenmeye karar verdi. Çiftin nikahı ise Türkiye Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan tarafından kıyıldı.

Düğüne dair yalnızca birkaç anı görebildiğimiz Ebru Gündeş, sosyal medya hesabından ise "Mutluluğumuzu paylaşan herkese sonsuz teşekkürler" paylaşımında bulundu.

Düğüne dair yalnızca birkaç anı görebildiğimiz Ebru Gündeş, sosyal medya hesabından ise "Mutluluğumuzu paylaşan herkese sonsuz teşekkürler" paylaşımında bulundu.

Sosyal medyada kimisi eleştirse de kimisi tebrik etse de, Ebru Gündeş bu paylaşımıyla kendisini tebrik edenlere teşekkür etmiş oldu.

Tabii ünlü şarkıcıyı dostları da yalnız bırakmadı. Gündeş'e tebrik mesajları yağarken Yıldız Tilbe de bir 'mutluluklar' dilemeyi ihmal etmedi.

Tabii ünlü şarkıcıyı dostları da yalnız bırakmadı. Gündeş'e tebrik mesajları yağarken Yıldız Tilbe de bir 'mutluluklar' dilemeyi ihmal etmedi.

Sosyal medyada oldukça aktif olan Yıldız Tilbe, Ebru Gündeş'e bir tebrik mesajı paylaştı. Gelin görün ki Tilbe, yine farkını ortaya koydu!

Yıldız Tilbe, Ebru Gündeş'in güzeller güzeli bir fotoğrafını paylaştı. Dikkatinizi çeken bir şey oldu mu?

Yıldız Tilbe, Ebru Gündeş'in güzeller güzeli bir fotoğrafını paylaştı. Dikkatinizi çeken bir şey oldu mu?
twitter.com
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Yapay zeka diye düşündüyseniz, tebrik ederiz. Yıldız Tilbe, Ebru Gündeş'e mutluluklar dilerken Ebru Gündeş'in fanları tarafından hazırlanan bu yapay zeka görsellerinden birisine yer verdi.

Yapay zeka diye düşündüyseniz, tebrik ederiz. Yıldız Tilbe, Ebru Gündeş'e mutluluklar dilerken Ebru Gündeş'in fanları tarafından hazırlanan bu yapay zeka görsellerinden birisine yer verdi.

Bilerek mi yaptı yoksa hiç fark etmedi mi bilinmez, farkını ortaya koyduğu kesin! 

Peki sizce hangi gelinlik daha çok yakışmış? 😂

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