Sosyal Medyasına Çekidüzen Veren Merve Boluğur'un Siyahlar İçindeki Pozları "Ekibe Bir Maşallah" Dedirtti
Sosyal Medyasına Çekidüzen Veren Merve Boluğur'un Siyahlar İçindeki Pozları "Ekibe Bir Maşallah" Dedirtti
Son zamanlarda 'geri dönüşüyle' gündemden düşmeyen Merve Boluğur'un son pozları sosyal medya ekibine 'maşallah' dedirtti!
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Acemi Cadı dizisindeki Ayşegül rolüyle hayatımıza giren o zamandan beri de çıkmayan güzel oyuncu Merve Boluğur, zaman içerisinde geçirdiği değişim👇
Aniden değişen ruh hali ve imajıyla sık sık dillere düşüyor biliyorsunuz. Eski hallerini bilen herkesin "kendine napıyorsun?" tepkisini verdiği Boluğur, uzun zamandır da ekranlardan uzak kalmayı tercih ediyor.
Ya da ediyordu desek daha doğru olacak herhalde! Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz haftalarda eski dostu Eser Yenenler'in Linç@ programına konuk olduğunda hayatının akışı değişti kendisinin...
Programdaki istisnasız her açıklamasıyla ayrı gündem olan Boluğur'a "ne olur geri dön" yorumları yağdı. Merve'nin dışavurduğu deli dolu kadının içinde bir de birçok şeye özlem duyan başka bir kadın yattığını görenler kendine hakim olamadı!
Programdan sonra, sık sık tepki çeken fotoğraflar paylaşmayı kesen ve sosyal medyasını toparlayan Merve Boluğur, bakımlı, seksi ve eski halini aratmayan pozlarıyla sık sık gözleri üzerine çekti.
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Birkaç saat önce ise yeni bombalar bıraktı Merve Boluğur...
Krımızıdan sonra bu sefer de siyahlara bürünen güzel oyuncunun sosyal medya hesabındaki işleyişin değişikliği gözlerden kaçmadı!
Kendisine gün geçtikçe artan özlem ve saçlarını uzatması yönündeki ısrar da büyüdü ayrıca...
Gelin, kim ne demiş beraber bakalım!👇
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