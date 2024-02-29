Yılmaz Erdoğan'ın Eski Eşi Oyuncu Belçim Bilgin: "Kürt Olduğum İçin Ayrımcılığa Uğradım"

Kökeni hakkında konuşan Belçim Bilgin, 'Çok karanlık yıllardan geçtik, çok garip şeyler oluyordu ve herkes bütün Kürtlerin terörist olduğuna inanıyordu falan. Yani Ankara'da bir çocukluk ve yani herkes senin kötü olduğunu düşünüyor, yanında bir sürü şey söylüyor. Hiç alakası yok, eve gideceksin biraz sonra maksimum Kürt olduğun için sumaklı dolma yiyeceksin. Hani senin gerçeğindeki fark o, biz nasıl bu kadar ayrışabiliriz? Hepimizin hikayeleri var işte.' dedi.