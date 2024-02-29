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Yılmaz Erdoğan'ın Eski Eşi Oyuncu Belçim Bilgin: "Kürt Olduğum İçin Ayrımcılığa Uğradım"

Yılmaz Erdoğan'ın Eski Eşi Oyuncu Belçim Bilgin: "Kürt Olduğum İçin Ayrımcılığa Uğradım"

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
29.02.2024 - 22:41

Geçtiğimiz günlerde adını İngilizce'deki var olmak fiili 'Be' ile değiştirme kararıyla gündem olan Belçim Bilgin, Gökhan Çınar'ın Katarsis programında kökeni ile ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

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Hayatımıza Hatırla Sevgili dizisiyle giren, Aşk Tesadüfleri Sever, Kelebeğin Rüyası ve Cebimdeki Yabancı gibi birçok başarılı projede yer alan ekranların sevilen oyuncusu Belçim Bilgin'i tanımayanınız yoktur.

Hayatımıza Hatırla Sevgili dizisiyle giren, Aşk Tesadüfleri Sever, Kelebeğin Rüyası ve Cebimdeki Yabancı gibi birçok başarılı projede yer alan ekranların sevilen oyuncusu Belçim Bilgin'i tanımayanınız yoktur.

2006-2018 yılları arasında Yılmaz Erdoğan'la evliliğiyle magazin dünyasına hızlı bir giriş yapan Belçim Bilgin, şimdilerde yeni projesi "Hatıran Yeter"le gündemde.

2006-2018 yılları arasında Yılmaz Erdoğan'la evliliğiyle magazin dünyasına hızlı bir giriş yapan Belçim Bilgin, şimdilerde yeni projesi "Hatıran Yeter"le gündemde.

Fakat kendisinin başarılı oyunculuğunun yanı sıra spiritüelliğe düşkünlüğü ve ruhani açıklamaları da dikkat çekiyor biliyorsunuz.. Mesela birkaç hafta önce adını değiştirmek istediğini söylemiş, ortalık bir karışmıştı!

Fakat kendisinin başarılı oyunculuğunun yanı sıra spiritüelliğe düşkünlüğü ve ruhani açıklamaları da dikkat çekiyor biliyorsunuz.. Mesela birkaç hafta önce adını değiştirmek istediğini söylemiş, ortalık bir karışmıştı!

Ceyda Düvenci ile Bambaşka Sohbetler programına katılan oyuncunun adını İngilizce'deki "be" fiili olarak değiştirmek istediğini açıklaması goygoyculardan nasibini fena almıştı hatta.

Ceyda Düvenci ile Bambaşka Sohbetler programına katılan oyuncunun adını İngilizce'deki "be" fiili olarak değiştirmek istediğini açıklaması goygoyculardan nasibini fena almıştı hatta.

Kaçıranlarınız için detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Geçtiğimiz gün, Gökhan Çınar'ın Bana Göre TV kanalındaki "Katarsis" programına konuk olan Belçim Bilgin, yine samimi açıklamalarıyla gündem oldu.

Geçtiğimiz gün, Gökhan Çınar'ın Bana Göre TV kanalındaki "Katarsis" programına konuk olan Belçim Bilgin, yine samimi açıklamalarıyla gündem oldu.

Kökeni hakkında konuşan Belçim Bilgin, 'Çok karanlık yıllardan geçtik, çok garip şeyler oluyordu ve herkes bütün Kürtlerin terörist olduğuna inanıyordu falan. Yani Ankara'da bir çocukluk ve yani herkes senin kötü olduğunu düşünüyor, yanında bir sürü şey söylüyor. Hiç alakası yok, eve gideceksin biraz sonra maksimum Kürt olduğun için sumaklı dolma yiyeceksin. Hani senin gerçeğindeki fark o, biz nasıl bu kadar ayrışabiliriz? Hepimizin hikayeleri var işte.' dedi.

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Kürt kimliği sebebiyle ayrımcılığa uğradığını vurgulayan Bilgin, daha sonrasında kendi hayatında Kürt olması sebebiyle onu dışlamayan insanlarla karşılaştığı için çok şanslı olduğunu belirtti.

Kürt kimliği sebebiyle ayrımcılığa uğradığını vurgulayan Bilgin, daha sonrasında kendi hayatında Kürt olması sebebiyle onu dışlamayan insanlarla karşılaştığı için çok şanslı olduğunu belirtti.

İşte o anlar:

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tarihe not düşen

bunların mağdur edebiyatından bıktık anuna goyim

Selver.1994.06

Son yılların modası-Ayrımcılığa uğradık inanan var mı buna yada ben mi yanlış anlıyorum ?

Elif

Kürt olduğun için değil de eski eşinin farklı bağlantıları olduğu için dışlanmış olabilir misin?