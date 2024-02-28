Şiddet Faili Mağduru Kadınları Koruyan Paylaşımlar Yapan Gonca Vuslateri'nin İbo Show Geçmişi Masaya Yatırıldı
Şiddet Faili Mağduru Kadınları Koruyan Paylaşımlar Yapan Gonca Vuslateri'nin İbo Show Geçmişi Masaya Yatırıldı
Sosyal medya kullanıcıları, meslektaşı Fırat Tanış'ın eski sevgilisinin yaptığı şiddet itirafına katılan ve şiddet mağduru kadınları koruyan paylaşımlarda bulunan Gonca Vuslateri'den hesap sordu.
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Geçtiğimiz gün, Kulüp, Aziz, Adım Farah ve İstanbullu Gelin gibi birçok başarılı projeyle tanıdığımız ünlü oyuncu Fırat Tanış hakkında korkunç açıklamalar yapıldı.
Fırat Tanış'ın sekiz yıllık eşinden boşanmasının hemen ardından beraber görüntülendiği sevgilisi İklim Tankan, maruz kaldığı psikolojik şiddet, tehdit ve takip ısrarı sebebiyle Fırat Tanış'a uzaklaştırma kararı aldırdığını açıkladı.
Saatler ilerledikçe işler daha da çirkinleşti maalesef. Fırat Tanış'ın psikolojik şiddetine ve tehditlerine maruz kalan İklim Tankan'ın ses çıkarmasının ardından Gonca Vuslateri de Fırat Tanış hakkında konuştu.
"Göğsüme giden nefesi ve ilahi adalet duygumu tarif edemem! Eminim kendisi yüzünden terapist kapılarında uyuyan kadın meslektaşları biraz olsun huzur bulmuştur" açıklamasında bulunan Vuslateri, Fırat Tanış'a gelen tepkilerin daha da büyümesine sebep olmuştu.
Geçtiğimiz saatlerde, sosyal medyada "İklim Tankan sesini niye bunca ay sonra çıkarmaya karar vermiş?" gibi yersiz yorumları görünce tepkisini saklayamayan Gonca Vuslateri yeni bir açıklamada daha bulundu. 👇 Fakat ünlü oyuncunun şiddet mağduru kadınları koruyan paylaşımı "İbo Show" geçmişi sebebiyle masaya yatırıldı...
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Mesele kadına şiddet olunca inanılmaz açıklamalarıyla akla ilk gelen isim olan İbrahim Tatlıses'in İbo Show'una hem 2020👇
Hem de 2022 yılında 👇 katılan Gonca Vuslateri'ne gelen "Keşke bu duyarlılığınızı İbo Show'a katılırken de gösterseydiniz" yorumu kendisini epey bir sinirlendirdi.
Vuslateri, yine kendini açıkladığı bir paylaşımda bulundu, öfkesini de belli etti.
Fakat cevabı tatmin edici bulunmadı... Tepkiler de gecikmedi 👇
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