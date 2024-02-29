Ezgi Fındık'ın Olay Olan Sahte Çanta Kaosundan Sonra Danla Bilic ve Ala Tokel'den Orijinal Çanta Nispeti Geldi
Ezgi Fındık'ın Olay Olan Sahte Çanta Kaosundan Sonra Danla Bilic ve Ala Tokel'den Orijinal Çanta Nispeti Geldi
Biliyorsunuz ki günlerdir bitmeyen bir fake çanta kaosu aldı başını gidiyor. Bir sosyal medya kullanıcısının Ezgi Fındık'ın çantalarının sahte olduğunu iddia etmesinden sonra yakın arkadaş Danla Bilic ve Ala Tokel'den nispet niteliğinde bir paylaşım geldi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Denk geldiniz mi bilmiyoruz ama geçtiğimiz günlerde bir sosyal medya kullanıcısı 1 milyon takipçisi bulunan Ezgi Fındık'ın Chanel'inin fake olma ihtimali olduğunu iddia etti.
Ezgi Fındık'ın çantaları ile orijinal çantaları karşılaştıran sosyal medya kullanıcısı Fındık'ın çantalarının sahte olduğunu iddia ettikten sonra ortalık epey karıştı.
Sahte çanta kaosundan sonra Ezgi Fındık "Arkadaşlar bu karalama ile alakalı bir açıklama yapmak istiyorum. Avukatım herkesle tek tek ilgileniyor. Faturaları mevcut olan ürünlere iftira atanlar elbet karşılığını bulacaktır" diyerek açıklamalarda bile bulundu.
Hatırlarsanız Danla Bilic dün Ezgi Fındık olayı ile ilgili "Yemeyin birbirinizi herkese iyi anlaşmayı emrediyorum" notlu bir hikaye paylaşmış ve kısa süre içerisinde hikayesini silmişti. Biz Danla Bilic sözünden döndü zannederken Bilic ve yakın arkadaşı Ala Tokel'den nispet niteliğinde bir paylaşım geldi!
"partner in crime🤍" notuyla Chanel çantalarını neredeyse kameraya sokan ünlü ikilinin paylaşımı akıllara tabii ki Ezgi Fındık olayını getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sosyal medya kullanıcılarından ikilinin pozuna birçok yorum geldi. Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Siz ikilinin çantalı pozları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda