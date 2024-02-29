Ezgi Fındık'ın Olay Olan Sahte Çanta Kaosundan Sonra Danla Bilic ve Ala Tokel'den Orijinal Çanta Nispeti Geldi

Biliyorsunuz ki günlerdir bitmeyen bir fake çanta kaosu aldı başını gidiyor. Bir sosyal medya kullanıcısının Ezgi Fındık'ın çantalarının sahte olduğunu iddia etmesinden sonra yakın arkadaş Danla Bilic ve Ala Tokel'den nispet niteliğinde bir paylaşım geldi!