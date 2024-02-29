Kaos Şimdi Başlıyor: Söylemezsem Olmaz'ın Eski Kraliçeleri Ece Erken ve Bircan Bali Yeniden Bir Arada!
Kaos Şimdi Başlıyor: Söylemezsem Olmaz'ın Eski Kraliçeleri Ece Erken ve Bircan Bali Yeniden Bir Arada!
Söylemezsem Olmaz koltuklarının eski sahipleri Bircan Bali ve Ece Erken başka bir formatta yeniden bir araya geldiklerini duyurdu!
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Televizyon dünyasının sevilen programlarından biri olan Söylemezsem Olmaz'ı mutlaka duymuş ya da denk gelmişsinizdir.
Sunucu değişiklikleriyle meşhur olan Söylemezsem Olmaz koltuklarında oturmayan yok desek yeri!
Koltuğun en eski sahiplerinden biri ise Bircan Bali ve Ece Erken. Hatırlar mısınız bilmiyoruz ama Bali ve Erken ikilisinin yorumları da sunuculukları da pek bir eleştiriliyordu.
Ünlü ikili her ne kadar tam gaz ilerleseler de Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile olan yasak aşkı ortaya çıkınca programdan istifa ettiğini duyurdu.
Söylemezsem Olmaz'ın eski kraliçeleri dağıldıktan sonra birçok iddia ortaya atıldı, lafların ardı arkası kesilmedi. Ancak ünlü ikili geçtiğimiz saatlerde yeniden bir araya geldiklerini duyurdu.
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Bircan Bali ve Ece Erken başka bir formatta yeniden bir araya geldiklerini "Mekanın sahibi geri geldi" notuyla duyurdu!
Bakalım ünlü ikili yıllar sonra kaldıkları yerden devam edebilecekler mi? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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