Sevim Alan, Sosyal Medya Fenomenlerinin Gözünün Yaşına Bile Bakmayan Alp Kılınç'ı Fena Haşladı
Sevim Alan, Sosyal Medya Fenomenlerinin Gözünün Yaşına Bile Bakmayan Alp Kılınç'ı Fena Haşladı
Lüks hayatlarıyla dikkat çeken fenomenleri ifşalaması ile tanınan Alp Kılınç, bu sefer mercek altına alınan isim oldu. Sevim Alan'ın Kılınç hakkındaki iddiaları gündeme geldi.
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Sosyal medya fenomeni Alp Kılınç'ı mutlaka duymuşsunuzdur. Ünlü fenomen, kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarının ortaya atıldığı ilk günden bu yana yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyordu.
Fenomenler hakkında söyledikleri ayrı paylaştıkları ayrı olay olan Alp Kılınç, magazin gündeminin de en çok konuşulan isimlerinden bir tanesiydi.
Hatırlarsanız ünlü fenomen, "... çiftimizi tanıyalım mı?" başlıklarıyla ünlüleri mercek altına alıyordu.
Bu sefer mercek altına alınan isim ise Alp Kılınç'ın ta kendisi oldu. Sevim Alan'ın ünlü fenomen hakkındaki iddiaları ise gündemde bomba etkisi yarattı.
Sevim Alan, Alp Kılınç'ın kendisinden para aldığını ve parayı geri ödemediğini söyledi. Aynı zamanda bu olay yüzünden Alp Kılınç'ın Türkiye'de gündem olduğunu belirten Alan, Kılınç hakkında çıkartılan yakalama emrini de paylaştı.
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İşte "Kaçmak yok!" diyen Sevim Alan'ın paylaşımları 👇🏻
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Zamanında ölüm tehditleri aldığını paylaşan ve ünlüler ile ilgili birçok iddiada bulunan Alp Kılınç olayında sizce kim haklı? Had, yorumlarda buluşalım!
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