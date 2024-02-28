Ailece Hong Kong Tatili Yaradı:Yediğinden İçtiğine Her Şeyi Paylaşan Başak Dizer'in Yeni Pozları Dillere Düştü
Ailece Hong Kong Tatili Yaradı:Yediğinden İçtiğine Her Şeyi Paylaşan Başak Dizer'in Yeni Pozları Dillere Düştü
Eşi Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu ile Hong Kong tatiline çıkan Başak Dizer, tatilinin her karesini paylaşmaya devam ediyor. Bu sefer de kombinini ve yediğini içtiğini paylaşan Dizer'in son pozları dillere fena düştü.
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin aşkları dillere destan hale geldi biliyorsunuz ki. Hayatlarını 2016 yılında Paris'te sade bir nikah töreniyle birleştiren çift, gören herkesin imrenerek baktığı bir aşk yaşıyor.
Her pozlarıyla yaşadıkları aşkı kanıtlayan Tatlıtuğ çifti, her röportajlarında birbirlerinden bahsedip birbirlerini methiyelere boğuyorlar. Başak Dizer de Kıvanç Tatlıtuğ da aşk dolu paylaşımlarıyla gündemimizden düşmüyorlar.
Aşkları ayrı kendileri ayrı olay olan ünlü çiftin bir de Kurt Efe isminde oğulları var biliyorsunuz ki. Ünlü çift, uzun bir süre boyunca oğullarının yüzünü göstermese de artık bazı pozlarda Kurt Efe'yi görebiliyoruz.
Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çifti şimdilerde Hong Kong'da ailecek tatilin keyfini çıkartıyorlar.
Başak Dizer de tatilin her anını takipçileri ile paylaşıyor. Her anını derken ciddiyiz. Dizer, yediğini de içtiğini de gezdiğini de paylaşmaktan geri kalmıyor.
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Her pozu olay olan Başak Dizer'in Hong Kong'tan paylaştığı son pozları bu sefer dillere fena düştü.
İşte o pozlar 👇🏻
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Gelin, bir de Başak Dizer'in son pozlarına kim ne demiş birlikte bakalım!
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