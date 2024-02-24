Yeğenini Direksiyona Oturtup Araba Kullandıran Kaan Yıldırım Büyük Tepki Topladı!
Yeğenini Direksiyona Oturtup Araba Kullandıran Kaan Yıldırım Büyük Tepki Topladı!
Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım'ın yeğenini direksiyona oturtup araba kullandırttığı anlar sosyal medya kullanıcıları arafından çok eleştirildi.
Gelin o anlara birlike bakalım!
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Magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Kaan Yıldırım'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi hem özel hayatı hem kariyeri ile adından sıkça söz ettiren ünlülerden bir tanesi.
Özellikle de aşk hayatıyla... Biliyorsunuz ki ünlü oyuncunun aşk geçmişi bir hayli kabarık!
Kaan Yıldırım, şimdilerde ise kendisi gibi ünlü oyuncu Pınar Deniz ile yaklaşık iki yıldır dolu dizgin bir aşk yaşıyor.
Ünlü oyuncu, çoğu zaman aşk hayatı sayesinde gündeme gelse de bu sefer gündemde yer almasının bambaşka bir nedeni var!
Denk geldiniz mi bilmiyoruz ama geçtiğimiz saatlerde Kaan Yıldırım'ın yeğeni Gaia'yı direksiyona oturttuğu anlar gündeme geldi.
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Yeğenine araba kullandırtan Kaan Yıldırım'ın videosu sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki çekti.
İşte o anlar 👇🏻
Gelin, bir de o anlara sosyal medya kullanıcıları ne demiş ona bakalım!
Kaan Yıldırım'ın yeğenine araba kullandırttığı anlar biraz eleştirildi...
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Eleştiren kadar savunan da oldu tabii...
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Umarım büyüyünce dayısı gibi gerizekalı olmaz. Ömrü güzel olsun.
Katranı kaynatmakla şeker olmuyor,zırto yine zırtodur...
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