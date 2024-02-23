Kendini Hile Hurdayla Övmeye Çalışan Ünlüleri Tiye Alan Gülşen'in Paylaşımı "Özgüven Deyince de Sen" Dedirtti
Kendini Hile Hurdayla Övmeye Çalışan Ünlüleri Tiye Alan Gülşen'in Paylaşımı "Özgüven Deyince de Sen" Dedirtti
Kendini hile hurdayla övmeye çalışan ünlüleri tiye alan Gülşen'in paylaşımı 'özgüven deyince de sen' dedirtti.
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1996'da ilk albümü "Be Adam" ile çıkış yaparak o günden bu güne kadar adından her zaman başarı ile söz ettiren Gülşen'i tanımayan yoktur diye düşünüyoruz.
Ünlü şarkıcı sadece başarıları ile değil aynı zamanda açıklamaları ve sahne tarzları ile de gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri.
Cesaret deyince aklımıza ilk gelen isimlerden biri olan Gülşen'in sahne kıyafetlerini anlatmaya gerek yok diye düşünüyoruz...
Gülşen'in sahne kıyafetleri nedeniyle çok eleştirildiği dönemlerde oldu biliyorsunuz ki. Ancak kendisi bunlara hiçbir zaman kulak asmadı ve kendinden de hiçbir zaman ödün vermedi.
Eleştiriyi bir kenara bırakalım şimdi. Biliyorsunuz ki kendini övmeye bayılan ünlülerimiz de var. Hatta fake hesaplarını karıştırıp orijinal hesaplarından kendilerine övgü dolu yorumlar atanlar da...
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Öyle az sayıda da değil bunu yapan ünlüler.
Hatırlarsanız Gülben Ergen de kendi kendini ifşa edenlerden yalnızca bir tanesiydi...
Hatırlatmamızı yaptıysak şimdi gelelim asıl konumuza. Eleştirinin de övgünün de zirvesini gören Gülşen'den tam da fake hesap mağdurlarını tiye alan bir paylaşım geldi.
Sahne performansının pozlarını paylaşan Gülşen'in "Şahane ya. A a benmişim ayol" notunun fake hesaptan kendini övenlere bir gönderme olduğu düşünüldü.
İşte Gülşen'in son pozları 👇🏻
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Siz Gülşen'in açıklamasını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
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