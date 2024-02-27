Yanlışlıkla Paylaştılar: Kızı Miray'ın Yüzünü Göstermemeye Ant İçen Murat Yıldırım Arkadaş Kurbanı Oldu!
Yanlışlıkla Paylaştılar: Kızı Miray'ın Yüzünü Göstermemeye Ant İçen Murat Yıldırım Arkadaş Kurbanı Oldu!
Ekranların sevilen oyuncusu Murat Yıldırım ve eşi Iman Elbani kızları Miray'ın yüzünü göstermiyorlardı biliyorsunuz ki. Ünlü çiftin arkadaşları geçtiğimiz saatlerde kızlarının yüzünün de göründüğü bir videoyu yanlışlıkla paylaştılar...
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Hem oyunculuğu hem mütevazı duruşu hem de yakışıklılığıyla geçmişten günümüze en sevilen oyunculardan biri olan Murat Yıldırım'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
Ünlü oyuncu kariyerinin yanısıra özel hayatı ile de magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri.
Hatırlarsanız Yıldırım, Londra'da tanıştığı Faslı oyuncu İman Elbani ile 13 Kasım 2016'da dünyaevine girmişti. Hatta birçok kez düşük haberleri ile gündeme gelen çift geçtiğimiz yıllarda kızları Mirayı kucaklarına almışlardı.
6 yıldan sonra çocuklarına kavuşan Murat Yıldırım ve Iman Elbani bildiğiniz üzere kızlarının yüzünü sosyal medyada göstermemeyi tercih ediyorlardı. Ancak ünlü çift arkadaş mağduru oldu!
Çiftin arkadaşları kızlarının da yer aldığı bir videoyu sosyal medyada yanlışlıkla paylaştı. Murat Yıldırım'ın kızı Miray'ın yüzünün göründüğü video kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.
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İşte o video 👇🏻
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