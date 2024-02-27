Yanlışlıkla Paylaştılar: Kızı Miray'ın Yüzünü Göstermemeye Ant İçen Murat Yıldırım Arkadaş Kurbanı Oldu!

Ekranların sevilen oyuncusu Murat Yıldırım ve eşi Iman Elbani kızları Miray'ın yüzünü göstermiyorlardı biliyorsunuz ki. Ünlü çiftin arkadaşları geçtiğimiz saatlerde kızlarının yüzünün de göründüğü bir videoyu yanlışlıkla paylaştılar...