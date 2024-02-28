Sosyal Medyada Prim Kasmak Deyince Tayyargiller: Doğmamış Oğullarına Instagram Hesabı Açıp Reklamını Yaptılar
Sosyal Medyada Prim Kasmak Deyince Tayyargiller: Doğmamış Oğullarına Instagram Hesabı Açıp Reklamını Yaptılar
Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti aylardır bebeklerinin cinsiyetini öğrenmeyi bekliyorlardı biliyorsunuz ki. Oğulları olacağını öğrenen çift bu sefer de doğmamış oğullarına Instagram hesabı açtılar.
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Sosyal medya fenomeni Özlem Altınok Öz ve doktor eşi Tayyar Öz'ü mutlaka duymuş ya da görmüşsünüzdür. Ünlü çift Dilan Polat davasından sonra da sık sık gündeme gelmişti.
Polat davasından sonra lüks yaşantıları ile dikkat çekine Tayyargiller de soruşturmaya dahil edilmişler ancak yine de sosyal medyayı bırakmamışlardı. Hatta paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Özlem Öz, her paylaşımıyla da gündem olmaya devam etmişti.
3 kız çocuğu olan çift şimdilerde dördüncü çocuklarını bekliyor. Hatta denk geldiyseniz mutlaka görmüşsünüzdür, Özlem Öz sık sık hamileliğini sosyal medyada paylaşarak hesabını gizliye alacağını söylüyor ve hesabının reklamını yapıyordu.
Tayyargiller bu dönemde sık sık bebekleri üzerinden prim kastıkları söylenerek eleştirilerin odağı olsalar da Özlem Öz gebelik paylaşımlarından hiçbir zaman vazgeçmedi. Hatta hatırlarsanız çiftin aylardır beklenen cinsiyet partisi de oldukça olaylıydı. Erkek bebekleri olacağını öğrenen çift organizasyon şirketinin azizliğine uğramıştı.
Biliyorsunuz ki Özlem Öz, prim yapmalarıyla meşhur. Ünlü fenomenin son hamlesi ise "bu kadarı da fazla değil mi?" dedirtti.
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Doğmamış bebeğine Instagram hesabı açan Özlem Öz, yine "takip edin!" çağrılarından da vazgeçemedi.
Siz Özlem Öz'ün son hamlesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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