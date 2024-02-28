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Günlerdir Bitmeyen Fake Çanta Kaosuna Kitabın Ortasından Dalan Danla Bilic'in Sözünden Dönüşü Çabuk Oldu

Günlerdir Bitmeyen Fake Çanta Kaosuna Kitabın Ortasından Dalan Danla Bilic'in Sözünden Dönüşü Çabuk Oldu

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
28.02.2024 - 22:43

Biliyorsunuz ki günlerdir bitmeyen bir fake çanta kaosu aldı başını gidiyor. Bu kaosa kitabın ortasından dalan Danla Bilic sözünü söylemekten geri kalmadı ama sözünden dönüşü de çabuk oldu. Bilic, attığı storyi kısa süre içerisinde sildi.

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Gördünüz mü bilmiyoruz ama geçtiğimiz günlerde bir sosyal medya kullanıcısı 1 milyon takipçisi bulunan Ezgi Fındık'ın Chanel'inin fake olma ihtimali olduğunu iddia etti.

Gördünüz mü bilmiyoruz ama geçtiğimiz günlerde bir sosyal medya kullanıcısı 1 milyon takipçisi bulunan Ezgi Fındık'ın Chanel'inin fake olma ihtimali olduğunu iddia etti.

Bir dedektif edasıyla çantaları karşılaştıran sosyal medya kullanıcısı, Ezgi Fındık'ın çantalarının sahte olduğunu söyledi.

Bir dedektif edasıyla çantaları karşılaştıran sosyal medya kullanıcısı, Ezgi Fındık'ın çantalarının sahte olduğunu söyledi.

Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

Söz konusu kaos oldu mu akıllara gelen ilk isimlerden bir tanesi tahmin edeceğiniz üzere dobralığıyla meşhur olan Danla Bilic.

Söz konusu kaos oldu mu akıllara gelen ilk isimlerden bir tanesi tahmin edeceğiniz üzere dobralığıyla meşhur olan Danla Bilic.

Bilic, tabii ki fake çanta kaosuna da dahil olmadan duramadı! Kaosların kraliçesi Danla Bilic, biraz iğneleyici bir tavırla story paylaştı.

Bilic, tabii ki fake çanta kaosuna da dahil olmadan duramadı! Kaosların kraliçesi Danla Bilic, biraz iğneleyici bir tavırla story paylaştı.

"Yemeyin birbirinizi herkese iyi anlaşmayı emrediyorum" diyen Danla Bilic'in sözünden dönüşü çok çabuk oldu.

"Yemeyin birbirinizi herkese iyi anlaşmayı emrediyorum" diyen Danla Bilic'in sözünden dönüşü çok çabuk oldu.
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Bilic, attığı storyi kısa süre içerisinde kaldırdı. Sizce Danla Bilic'in hikayesini kaldırma sebebi ne olabilir? Hadi, yorumlarda buluşalım!

Bilic, attığı storyi kısa süre içerisinde kaldırdı. Sizce Danla Bilic'in hikayesini kaldırma sebebi ne olabilir? Hadi, yorumlarda buluşalım!

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