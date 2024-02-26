Lüks Markaların Sahte Çantalarını Kullanan Influencerları Deşifre Eden Hesap Ortalığı Karıştırdı

Sosyal medyayla birlikte ün kavramı da değişti. Eskiden oyuncular, şarkıcılar gibi meslek grupları ünlü denince ilk akla gelen kişilerken son yıllarda influencerlık diye bir sektör oluştu ve yaşamlarından anladığımız kadarıyla birçoğu lüks bir yaşam sürüyor. Peki bu ihtişamlı yaşamların, özel hissettiren detayların arasında ne kadarı sahte ürün kullanıyor?