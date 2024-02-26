Lüks Markaların Sahte Çantalarını Kullanan Influencerları Deşifre Eden Hesap Ortalığı Karıştırdı
Lüks Markaların Sahte Çantalarını Kullanan Influencerları Deşifre Eden Hesap Ortalığı Karıştırdı
Sosyal medyayla birlikte ün kavramı da değişti. Eskiden oyuncular, şarkıcılar gibi meslek grupları ünlü denince ilk akla gelen kişilerken son yıllarda influencerlık diye bir sektör oluştu ve yaşamlarından anladığımız kadarıyla birçoğu lüks bir yaşam sürüyor. Peki bu ihtişamlı yaşamların, özel hissettiren detayların arasında ne kadarı sahte ürün kullanıyor?
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1 milyon takipçisi bulunan Ezgi Fındık'ın Chanel'inin fake olma ihtimali olduğu öne sürüldü.
Influencerların lüks çantalarının gerçek olup olmadığını sorgulayan sosyal medya kullanıcısı bu ürünleri bir dedektif havasında incelemiş.
Tabii aynı kişinin farklı çantaları da incelendi...
Harflerin dizilimindeki hatadan dolayı bu çantanın da sahte olduğu öne sürüldü.
Prada da en çok arzulanan aynı zamanda en çok çakması yapılan markalardan...
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Büşra Dede'nin lüks çantasının ise orijinal tasarımdan farklı olduğu öne sürüldü.
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