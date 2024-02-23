Birinci İl Yine Değişmedi! TÜİK Türkiye'de Akraba Evlilikleri Verilerini Açıkladı
Birinci İl Yine Değişmedi! TÜİK Türkiye'de Akraba Evlilikleri Verilerini Açıkladı
Akraba evlilikleri dünyadaki çeşitli kültürlerde sıkça rastlanan bir durum olsa da Orta Doğu'da daha yaygın. Kalıtsal hastalıkların çocuğa geçme riskinin çok yüksek olduğu bu evlilik tipi ülkemizde de oranı düşmesine rağmen günümüzde de devam ediyor. TÜİK ise yayımladığı raporda akraba evlilikleri oranının en fazla ve en az olduğu illeri açıkladı.
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Türkiye'de 2023 yılında yapılan akraba evlilikleri verileri açıklandı. 2023 yılında bir önceki yıla göre %0.6'lık azalma olsa da 2023 yılında 18.026 akraba evliliği oldu.
2023'te akraba evliliklerinin en yaygın olduğu il yine Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa'da 15 bin 155 evliliğin yüzde 17,7 oranla 2 bin 679'u akraba evliliği.
Akraba evliliklerinde Şanlıurfa'yı 2 bin 225 evlilik ile İstanbul, 1239 evlilik ile Gaziantep ve 1024 evlilik ile Diyarbakır takip etti.
Akraba evliliklerinin en az görüldüğü iller ise yüzde 0,7 oranla Karabük ve Kütahya ile yüzde 0,8 oranla Balıkesir.
Geçtiğimiz yılın haritalı verisi ise şöyle 👇
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