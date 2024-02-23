Birinci İl Yine Değişmedi! TÜİK Türkiye'de Akraba Evlilikleri Verilerini Açıkladı

Akraba evlilikleri dünyadaki çeşitli kültürlerde sıkça rastlanan bir durum olsa da Orta Doğu'da daha yaygın. Kalıtsal hastalıkların çocuğa geçme riskinin çok yüksek olduğu bu evlilik tipi ülkemizde de oranı düşmesine rağmen günümüzde de devam ediyor. TÜİK ise yayımladığı raporda akraba evlilikleri oranının en fazla ve en az olduğu illeri açıkladı.