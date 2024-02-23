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Ekrem İmamoğlu’dan Tansu Çiller’e Cevap: “Bana Niye Destek Versin?”

Ekrem İmamoğlu’dan Tansu Çiller’e Cevap: “Bana Niye Destek Versin?”

Tansu Çiller Ekrem İmamoğlu
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.02.2024 - 13:36

Eski Başbakan Tansu Çiller, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday olan Murat Kurum’a destek vermişti. CHP’li İBB Başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu, Tansu Çiller’in sözlerine cevap verdi.

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Eski Başbakan Tansu Çiller, Cumhur İttifakı’nın adayı Murat Kurum’um düzenlediği etkinliğe katılmış ve çıkışta açıklamalarda bulunmuştu.

Eski Başbakan Tansu Çiller, Cumhur İttifakı’nın adayı Murat Kurum’um düzenlediği etkinliğe katılmış ve çıkışta açıklamalarda bulunmuştu.

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CHP’li İBB Başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy’de düzenlediği seçim mitinginde Tansu Çiller’e cevap verdi.

CHP’li İBB Başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy’de düzenlediği seçim mitinginde Tansu Çiller’e cevap verdi.

"Hanımefendi 'Desteğim sayın Kurum'a demiş. Kentsel dönüşümü çözermiş!”

"Hanımefendi 'Desteğim sayın Kurum'a demiş. Kentsel dönüşümü çözermiş!”

“Onun niçin desteklediğini ben biliyorum. Kendisine ait 13 bin metrekare araziye ballı börek bir imar çıkarttığı için destekliyor. Sarıyer'de şahsına ait 13 bin metrekarelik araziye ısrarla imar çıkarttı, biz ısrarla dava açtık ve iptal ettik. Bana niye destek versin! Destek vereceği yeri biliyor.”

“Onun niçin desteklediğini ben biliyorum. Kendisine ait 13 bin metrekare araziye ballı börek bir imar çıkarttığı için destekliyor. Sarıyer'de şahsına ait 13 bin metrekarelik araziye ısrarla imar çıkarttı, biz ısrarla dava açtık ve iptal ettik. Bana niye destek versin! Destek vereceği yeri biliyor.”

“O rant kazanmasına sebep olmuş, ben de milletime rant kazanmak için çalışıyorum. Aradaki fark bu."

“O rant kazanmasına sebep olmuş, ben de milletime rant kazanmak için çalışıyorum. Aradaki fark bu."

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