'Lider Olarak Erdoğan, Parti Olarak CHP' Diyen Kadın: 'Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'u Tanımıyorum'

Bağımsız TV isimli YouTube kanalının sokak röportajında konuşan bir kadın sözleri nedeniyle gündem oldu.
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O kadın, "Ben her şekilde Recep Tayyip Erdoğan diyorum. Parti olarak CHP. Lider olarak Erdoğan'ı seviyorum. Ama şöyle de bir şey var, en güçlü muhalefetin de CHP olmasını istiyorum. Denge sağlansın diye o da" dedi.
O kadın sözlerinin devamında ise, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayları Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'u tanımadığını belirtti.
İşte o anlar: 👇
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