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'Lider Olarak Erdoğan, Parti Olarak CHP' Diyen Kadın: 'Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'u Tanımıyorum'

'Lider Olarak Erdoğan, Parti Olarak CHP' Diyen Kadın: 'Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'u Tanımıyorum'

Recep Tayyip Erdoğan Ekrem İmamoğlu CHP
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
23.02.2024 - 11:38

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Bağımsız TV isimli YouTube kanalının sokak röportajında konuşan bir kadın sözleri nedeniyle gündem oldu.

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O kadın, "Ben her şekilde Recep Tayyip Erdoğan diyorum. Parti olarak CHP. Lider olarak Erdoğan'ı seviyorum. Ama şöyle de bir şey var, en güçlü muhalefetin de CHP olmasını istiyorum. Denge sağlansın diye o da" dedi.

O kadın, "Ben her şekilde Recep Tayyip Erdoğan diyorum. Parti olarak CHP. Lider olarak Erdoğan'ı seviyorum. Ama şöyle de bir şey var, en güçlü muhalefetin de CHP olmasını istiyorum. Denge sağlansın diye o da" dedi.

O kadın sözlerinin devamında ise, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayları Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'u tanımadığını belirtti.

O kadın sözlerinin devamında ise, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayları Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'u tanımadığını belirtti.

İşte o anlar: 👇

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