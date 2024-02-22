Tansu Çiller Seçimde Tarafını Belli Etti: İstanbul İçin ‘Murat Kurum’ Dedi
Tansu Çiller Seçimde Tarafını Belli Etti: İstanbul İçin ‘Murat Kurum’ Dedi
Eski Başbakan Tansu Çiller, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'a destek geldi.
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İBB Başkan adayı Murat Kurum, Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile eski Başbakanlardan Tansu Çiller'in de katıldığı "İstanbul'u Büyüten Kadınlar" programına eşi Şengül Kurum ile katıldı.
Kurum ve Çiller gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurum'un programın katılan Çiller, "İstanbul’un aradığı heyecanla geliyor. Değindiği en önemli konu depremdi" dedi.
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