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Tansu Çiller Seçimde Tarafını Belli Etti: İstanbul İçin ‘Murat Kurum’ Dedi

Tansu Çiller Seçimde Tarafını Belli Etti: İstanbul İçin ‘Murat Kurum’ Dedi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
22.02.2024 - 23:10

Eski Başbakan Tansu Çiller, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'a destek geldi.

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İBB Başkan adayı Murat Kurum, Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile eski Başbakanlardan Tansu Çiller'in de katıldığı "İstanbul'u Büyüten Kadınlar" programına eşi Şengül Kurum ile katıldı.

İBB Başkan adayı Murat Kurum, Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile eski Başbakanlardan Tansu Çiller'in de katıldığı "İstanbul'u Büyüten Kadınlar" programına eşi Şengül Kurum ile katıldı.

Kurum ve Çiller gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurum'un programın katılan Çiller, "İstanbul’un aradığı heyecanla geliyor. Değindiği en önemli konu depremdi" dedi.

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