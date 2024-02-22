Bir Adam Çektiği Videoyu İzlerken Kırmızı Işıkta Geçtiğiniz Fark Edince Kendi Kendini İhbar Etti

Trafik kurallarına uymak, her bireyin üzerinde özenle durması gereken bir mesele. Bu, sadece kendi güvenliğimiz için değil, aynı zamanda diğer yol kullanıcılarının güvenliği için de hayati öneme sahip. Bu yüzden, trafik kurallarına uymak, sadece bir zorunluluk değil, aynı zamanda bir sorumluluk da olmalıdır.
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Bir adam, çektiği videoyu izlerken kırmızı ışıkta geçtiğini fark etti.
112'yi arayarak kendisini ihbar eden adamın o anları tartışma yarattı: Siz olsaydınız böyle bir şey yapar mıydınız?
İşte o video;
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