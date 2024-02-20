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Yaptığı Kazanın Ardından Durumu Görünce Aracının Başında Bağıra Bağıra Ağlayan Gencin İlginç Feryadı

Yaptığı Kazanın Ardından Durumu Görünce Aracının Başında Bağıra Bağıra Ağlayan Gencin İlginç Feryadı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
20.02.2024 - 19:47

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Gençlik yıllarında, birçok kişi babalarının otomobilini izinsiz kullanma cesaretini göstermiştir. Bu durum, bazen beklenmedik ve istenmeyen sonuçlara yol açmış, ceza yiyenler, hiç beklemedikleri yerlerde yakalananlar hatta kazaya karışanlar da mutlaka olmuştur.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@yusufayyilldi...
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Bir genç geç saatlerde aracıyla ilerlerken kaza yaptı.

Bir genç geç saatlerde aracıyla ilerlerken kaza yaptı.

Aracın halini gören genç bağıra bağıra ağlamaya başladı.

Aracın halini gören genç bağıra bağıra ağlamaya başladı.

Gencin ilginç feryadını arkadaşları gülerek kaydetti.

Gencin ilginç feryadını arkadaşları gülerek kaydetti.

İşte o anlar;

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