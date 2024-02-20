Yaptığı Kazanın Ardından Durumu Görünce Aracının Başında Bağıra Bağıra Ağlayan Gencin İlginç Feryadı

Gençlik yıllarında, birçok kişi babalarının otomobilini izinsiz kullanma cesaretini göstermiştir. Bu durum, bazen beklenmedik ve istenmeyen sonuçlara yol açmış, ceza yiyenler, hiç beklemedikleri yerlerde yakalananlar hatta kazaya karışanlar da mutlaka olmuştur.