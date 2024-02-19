Kamp Videoları ile Tanınan Atik Ailesinin Kar Altına Yaptığı Sobalı Çadır Kampını İzlerken Üşüyeceksiniz

Kaynak: https://www.tiktok.com/@atikailesi888...
Atik Ailesi sosyal medyada uzun zamandır yaptıkları kamp tatilleri ve doğal yaşam videoları ile tanınıyor.
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Kendileri kar kış demeden kamp yapmaya devam ediyor.
Ülkemize karın düşmesiyle Atik Ailesi de soluğu sobalı çadır kampında aldı.
Hem karın soğunu hem ortamın sıcaklığını hissettiren videoları, kamp yama hayali kuran ama fırsatını bulamayanlara derin bir iç geçirtti.
İşte o video;
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