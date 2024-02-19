Kamp Videoları ile Tanınan Atik Ailesinin Kar Altına Yaptığı Sobalı Çadır Kampını İzlerken Üşüyeceksiniz

Temizlik Influencerları Günden Güne Artıyor! Gönüllü Olarak Mezarlıkları Temizleyen Kadın Gündemde

Hakkında Soruşturma Başlatıldıktan Sonra Gözaltına Alınan Feyza Altun'un İlk Görüntüleri Ortaya Çıktı!

İngiltere'de Sokaktaki İnsanlara 'Öp ya da Şaplak At' Diyen Kadının Türk'e Denk Geldiği Anlar Viral Oldu

Gözaltına Alınan Feyza Altun'dan İlk Açıklama: 'Türkiye Şeriatla Yönetilmiyor, Hiçbir Zaman da Yönetilmeyecek'

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