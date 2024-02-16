Bildiğiniz Bütün Kreşleri Unutun! Doğanın İçinde Hayvanlarla Birlikte Ders Yapılan Bu Okula Bayılacaksınız

Günümüzün hızla değişen yaşam koşulları, çocukların doğa ile iç içe geçirebilecekleri zamanları maalesef kısıtlıyor. Betonlaşan şehirler, teknolojinin çocukları sarmalayan etkisi ve yoğun eğitim temposu, çocukların doğayla olan bağını koparıyor. Doğanın yeşilini, toprağın kokusunu, kuşların cıvıltısını özlemeyen bir nesil yetişiyor. Bu durum, çocukların hem fiziksel hem de ruhsal sağlığını olumsuz yönde etkileyebiliyor.
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ABD'de, Foothills Nature School isimli okul öncesi eğitim veren bir eğitim kurumunun eğlenceli görüntüleri özellikle doğa tutkunu velileri kendine hayran bıraktı.
Çocukların doğanın içinde, çiftlik hayvanlarıyla, doya doya çamura bulandıkları okulu gören birçok kişi, çocuğundan önce kendisi o okulda öğrenci olmak istedi.
İşte o okul;
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