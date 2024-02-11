Amerika'daki Öğrencilerle Türkiye'deki Öğrencilerin Karşılaştırıldığı Video Uzun Uzun Düşündürdü

Türkiye'deki öğrenci hayatı, her geçen gün daha karmaşık ve zorlu bir hal alıyor. Hem akademik hem de sosyal açıdan büyük bir çaba gerektiren bu süreç, sürekli değişen ekonomi ve artan fiyatlar sebebiyle 'para' ile şekillenen bir süreç haline geldi.
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Amerika'daki bir öğrenci grubuyla, Türkiye'deki bir üniversite kantininde çekilmiş görüntüler bir araya getirildi.
Bir taraf genç olmanın tadını çıkarırken, diğer tarafın geçim sıkıntısı sebebiyle intihar eden arkadaşları için adalet aradığı o görüntüler gençlerimiz hakkında uzun uzun düşündürdü.
İşte o video;
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