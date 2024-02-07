Bir Sosyal Medya Kullanıcısı 39 Yıl Sonra Kemal Sunal'ın Gurbetçi Şaban Filmindeki Sahneyi Yeniden Canlandırdı

Kemal Sunal sinemamızın en kıymetli isimlerinin başında geliyor. Her biri ayrı birer klasik olan filmleriyle, izleyenleri kahkahaya boğan, zaman zaman da hüzünlendiren efsanevi bir isim. Almanya'ya çalışmaya giden Türklerin yaşam koşullarını anlattığı filmi Gurbetçi Şaban, büyük ustanın en sevilen filmlerinden biri.