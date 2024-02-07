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Bir Sosyal Medya Kullanıcısı 39 Yıl Sonra Kemal Sunal'ın Gurbetçi Şaban Filmindeki Sahneyi Yeniden Canlandırdı

Bir Sosyal Medya Kullanıcısı 39 Yıl Sonra Kemal Sunal'ın Gurbetçi Şaban Filmindeki Sahneyi Yeniden Canlandırdı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
07.02.2024 - 23:16 Son Güncelleme: 07.02.2024 - 23:20

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Kemal Sunal sinemamızın en kıymetli isimlerinin başında geliyor.  Her biri ayrı birer klasik olan filmleriyle, izleyenleri kahkahaya boğan, zaman zaman da hüzünlendiren efsanevi bir isim. Almanya'ya çalışmaya giden Türklerin yaşam koşullarını anlattığı filmi Gurbetçi Şaban, büyük ustanın en sevilen filmlerinden biri.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C2-O79...
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'samiryunus_alkan' isimli bir sosyal medya kullanıcısı filmin en meşhur sahnelerinden birinin çekildiği yere giderek benzer bir video çekti.

'samiryunus_alkan' isimli bir sosyal medya kullanıcısı filmin en meşhur sahnelerinden birinin çekildiği yere giderek benzer bir video çekti.

Aradan 39 yıl geçmesine rağmen bölgede hiçbir şeyin değişmemiş olması dikkat çekti.

Aradan 39 yıl geçmesine rağmen bölgede hiçbir şeyin değişmemiş olması dikkat çekti.

İşte o video;

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