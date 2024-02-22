Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum'un 'Gaflarına' Teşekkür Etti: "Vallahi Onun Dediği Doğruymuş!"

''Yüzde 87 başardı' dediğinde, ekibime 'Hesaplamada bir yanlışlık mı yaptınız? Bizim hesaplarımızda 34 puan eksik çıktı' dedim. Ekibim 34 gün boyunca çalıştı ve sonunda onun söylediği doğru çıktı. Gerçekten yüzde 87'ymiş. Allah razı olsun, bize yardımcı oldular. Projelerimizi yüzde 87 oranında başardığımızı bize bir kez daha hesaplatarak ispat ettiler. Bu vesileyle potansiyel rakibime, değerli adaya teşekkür ederim.'