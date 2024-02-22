Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum'un 'Gaflarına' Teşekkür Etti: "Vallahi Onun Dediği Doğruymuş!"
Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum'un 'Gaflarına' Teşekkür Etti: "Vallahi Onun Dediği Doğruymuş!"
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum, rakibi Ekrem İmamoğlu hakkında eleştirel ifadeler kullanmış ve 'Deprem döneminde İstanbul 11 ile koşturdu' açıklaması ile dikkat çekmişti. İmamoğlu'ndan üst üste iki tane teşekkür geldi.
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Geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte konuşan Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirmiş ve "Verdiğiniz sözlerin ancak yüzde 87'sini yerine getirdiniz" demişti.
Ancak, Kurum'un bu ifadesi üzerine ekibi hemen müdahale etti ve bir not iletildi. Notu okuyan Kurum, durumu düzeltmeye çalışarak "Sanırım 'CHP'li İstanbul yönetiminin verdiği sözlerin yüzde 87'sini yerine getirdi' demişim. Bu nasıl mümkün olabilir? O yerine getirmediği kısım…" demişti.
Ayrıca Kurum, bir canlı yayında 6 Şubat depremlerini kastederek "11 ilde deprem oldu. İstanbul 11 ile yardım etti. İstanbul Türkiye'ye yeter" demişti.
O anları hatırlayalım👇🏻
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Daha Adil Bir İstanbul İçin Tam Yol İleri' programına katıldı ve yeni dönemde yapmayı planladığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. İmamoğlu, AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum'un bu gafına verdiği yanıtla da dikkat çekti.
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İmamoğlu, "Geçtiğimiz günlerde sevgili rakibim, potansiyel aday arkadaşımız 'yüzde 87 projeleri başardı' dedi. Sonra bir notla düzeltmeye çalıştı ama başaramadı" dedi ve devam etti👇🏻
İmamoğlu, Kurum'a olan teşekkürünü sadece bu kadarla sınırlı bırakmadı: "Deprem anında İstanbul'un 11 şehre nasıl yardım ettiğini anlattığı için de kendisine teşekkür ederim. Projelerimizi anlatmaya devam etsinler, yeni projelerimizi de anlatabilirler çünkü hepsi doğru projeler. 650 bin konut gibi uydurma işler değil."
İşte o anlar:
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