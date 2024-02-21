Gökhan Zan Lütfü Savaş’ın 'Şarkıcı, Topçu' Göndermesine Sert Yanıt Verdi!

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Hatay'daki adayı Gökhan Zan, mevcut Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın 'Bu güven parayla, şöhretle olmuyor. Şarkı söyleyerek de olmuyor, top oynayarak da olmuyor' şeklindeki ifadelerine cevap verdi. Zan, Savaş'ın göndermesine sert çıktı.