Gökhan Zan Lütfü Savaş’ın 'Şarkıcı, Topçu' Göndermesine Sert Yanıt Verdi!
Gökhan Zan Lütfü Savaş’ın 'Şarkıcı, Topçu' Göndermesine Sert Yanıt Verdi!
Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Hatay'daki adayı Gökhan Zan, mevcut Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın 'Bu güven parayla, şöhretle olmuyor. Şarkı söyleyerek de olmuyor, top oynayarak da olmuyor' şeklindeki ifadelerine cevap verdi. Zan, Savaş'ın göndermesine sert çıktı.
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Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, adaylığı onaylandıktan sonra Hatay halkına bir konuşma yaptı.
Bu konuşmasında, Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Hatay adayı Gökhan Zan ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) aday teklifinde bulunduğu Haluk Levent'e bir mesaj gönderdi.
Savaş, "Sizin için en değerli olan kimdir? Aileniz, eşiniz, anneniz, babanız, çocuklarınız... Bu değerli varlıklarınızı kime emanet edersiniz? Elbette güvendiğiniz birine. Ancak bu güven, para veya ün ile elde edilemez. Şarkı söylemek ya da futbol oynamakla da kazanılmaz. Bu güven, sizin yaşam felsefenizle oluşur" ifadelerini kullandı.
Gökhan Zan, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunarak Başkan Savaş'ın sözlerine cevap verdi.
Paylaşımında “Aday olduğum ilk günden beri çağrıda bulundum, gelin deprem suçlarına bulaşanlara kadim şehrimizi emanet etmeyelim dedim. Başından beri ‘fedakarlığa hazırım’ dedim. Onlar hazır değilmiş" diye yazdı.
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"Taş üstünde taş kalmamış bir kentin makam koltuğuna oturmak için bu hırs ve açgözlülüklerini görünce ne kadar doğru bir karar verdiğimizi anladım" diyen Zan, "Onlar rant için aday oldu, ben halk için aday oldum. Depremzedeler 31 Mart’ta AKP adayı ile AKP zihniyetindeki aday arasında seçim yapmaya mecbur kalmayacağı için mutluyum. Enkazdan kimlerin elini tutarak çıktıysak, Hatay’ı onlarla birlikte ayağa kaldıracağız" dedi.
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