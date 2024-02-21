Nevşin Mengü Diyanet'in İskandinav Ülkelerini Gezmesine Destek Çıkınca Tepki Çekti!
Nevşin Mengü Diyanet'in İskandinav Ülkelerini Gezmesine Destek Çıkınca Tepki Çekti!
Kaynak: https://www.birgun.net/haber/birgun-u...
Diyanet İşleri Başkanlığı, İskandinav ülkelerine ziyaret düzenledikleri haberleri ile tartışmaların odağına yerleşmişti. Gazeteci Nevşin Mengü, Diyanet’in İskandinavya gezisine destek verdiğini söyledi.
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Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yurt dışı gezileri vurgulu tasarruf tedbirlerine karşın kalabalık bir Diyanet heyetinin, İskandinav ülkelerini ziyaret ettiği açıklanmıştı.
Haber kamuoyunun gündemine yerleşti. Sosyal medya platformlarında tartışma konusu oldu.
Habere göre gezi İsveç, Norveç ve Danimarka ülkelerine yapılırken, gezinin amacı ise "Diyanet’e bağlı vakıfların genel kurullarına katılmak” olarak belirtildiği açıklandı.
Diyanet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 8 Şubat’ta başlayan gezi 13 Şubat’ta tamamlandı. Heyette yer alan isimlere yedi günlük harcırah ödendi. Uçak paraları, otel paraları ve günlük harcamalar Diyanet bütçesinden karşılandı.
İddiaya göre geziye ilişkin, tepki çekeceği gerekçesiyle kamuoyuna açıklama yapılmadı. Heyette yer alan isimlere, “Sosyal medyada paylaşım yapmayın” denildiği de öne sürülürken Diyanet’in resmi yayın organlarından da ziyaret paylaşılmadı.
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Gazeteci Nevşin Mengü, konu ile ilgili YouTube kanalında yaptığı canlı yayında konuştu.
Mengü, “Diyanet İşleri’nin İskandinavya gezisine benden tam destek, keşke bütün imamlarımız için Erasmus gibi programlar olsa" dedi.
İşte o video:
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