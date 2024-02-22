Murat Kurum Depremde Vefat Edenler Hakkında Söylediklerini Hatırlatan Muhabire Çok Sinirlendi

Cumhur İttifakı'nın İstanbul'daki temsilcisi Murat Kurum, Sözcü TV'nin muhabirine oldukça keskin bir yanıt verdi. Kurum, depremde yaşamını yitiren kişi sayısı hakkındaki beyanı üzerine gelen bir soruya, 'Aynı yayında, bir yüzyıl içinde Kahramanmaraş depremlerinde 53 bin vatandaşımızın ve toplamda 130 bin kişinin hayatını kaybettiğimizi belirttik. Daha fazla kişinin ölümü sizi memnun mu ediyor? Bu nasıl bir mantıktır?' şeklinde cevap verdi.