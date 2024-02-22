Murat Kurum Depremde Vefat Edenler Hakkında Söylediklerini Hatırlatan Muhabire Çok Sinirlendi
Murat Kurum Depremde Vefat Edenler Hakkında Söylediklerini Hatırlatan Muhabire Çok Sinirlendi
Kaynak: https://www.mynet.com/murat-kurum-u-k...
Cumhur İttifakı'nın İstanbul'daki temsilcisi Murat Kurum, Sözcü TV'nin muhabirine oldukça keskin bir yanıt verdi. Kurum, depremde yaşamını yitiren kişi sayısı hakkındaki beyanı üzerine gelen bir soruya, 'Aynı yayında, bir yüzyıl içinde Kahramanmaraş depremlerinde 53 bin vatandaşımızın ve toplamda 130 bin kişinin hayatını kaybettiğimizi belirttik. Daha fazla kişinin ölümü sizi memnun mu ediyor? Bu nasıl bir mantıktır?' şeklinde cevap verdi.
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Yaklaşan 31 Mart yerel seçimlerine 1,5 aydan daha az bir süre kala, siyasi partilerin belediye başkanı adayları seçim kampanyalarını hızlandırdı.
Bu çerçevede, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum, İstanbul'un tüm ilçelerini dolaşmayı sürdürürken, Arnavutköy'deki bir etkinlikte projelerini anlattı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İBB Başkan adayı Murat Kurum, Sözcü TV muhabirinin depremle ilgili sorusuna “Bir açıklama yapmıştınız 130 bin sayısını daha sonra düzeltmiştiniz ama…” diye başlaması üzerine hemen araya girerek sert konuştu.
Kurum, "Düzelttiğimizi kendiniz de ifade ediyorsunuz. Siz maalesef hep bir gündem değiştirme, gündemi perdeleme çabası içinde olduğunuz için, anlamak istediğiniz taraftan bakmaya gayret gösteriyorsunuz. Biz aynı programda (6 Şubat'ta) 53 bin canımızı, toplamda 130 bin canımızı yitirdiğimizi ifade etmemize rağmen siz konuyu çarptırmak adına, konuyu farklı gündemlere taşımak adına maalesef pişirip pişirip böyle önümüze koymaya çalışıyorsunuz" dedi.
Depremde 53 bin kişinin hayatını kaybettiği gerçeğine rağmen, hayatını kaybeden insanların üzerinden siyaset yapıldığını belirten Murat Kurum, "Daha fazla vefat edilmesi sizi mutlu mu ediyor?" diye sordu.
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İstanbul'da DEM Parti ile CHP arasında gizli bir ittifak olduğu iddialarına da yanıt veren Murat Kurum, “'Kent uzlaşısı' adı altında maalesef yapmış oldukları ittifakları gizlemek için kılıf bulmaya çalışıyorlar. Yapılan bu ittifak, açık ve net söylüyorum, Kandil ittifakıdır” dedi.
İBB'nin billboardlarını söktüğü iddialarına da değinen Murat Kurum, “Her ortamda demokrasiden bahsediyorlar, sevgi işaretleri yapıyorlar. Hak, adalet, hukuk, yürüyüşleri yapıyorlar. Bizim parasını verdiğimiz, bedelini ödediğimiz billboardlarımızı siz hangi adalete, hangi hukuka göre söküyorsunuz?” ifadelerini kullandı.
İşte o video:
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