AK Parti İBB Adayı Murat Kurum, ‘Depremde 133 Bin Canımız Gitti’ Dedi Sonrasında Düzeltme Geldi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum, tv100 ekranlarında yayınlanan programda Candaş Tolga Işık’ın konuğu oldu. Kurum, İstanbul’un depreme hazırlanma planlarından bahsederken, “depremde 133 bin vatandaşımız hayatını kaybetti’ ifadelerini kullandı ve hemen sonrasında 6 Şubat depremlerinden etkilenen illeri örnek verdi.