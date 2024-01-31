AK Parti İBB Adayı Murat Kurum, ‘Depremde 133 Bin Canımız Gitti’ Dedi Sonrasında Düzeltme Geldi
AK Parti İBB Adayı Murat Kurum, ‘Depremde 133 Bin Canımız Gitti’ Dedi Sonrasında Düzeltme Geldi
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum, tv100 ekranlarında yayınlanan programda Candaş Tolga Işık’ın konuğu oldu. Kurum, İstanbul’un depreme hazırlanma planlarından bahsederken, “depremde 133 bin vatandaşımız hayatını kaybetti’ ifadelerini kullandı ve hemen sonrasında 6 Şubat depremlerinden etkilenen illeri örnek verdi.
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İBB adayı Murat Kurum, bugün Candaş Tolga Işık’ın sunduğu programa konuk oldu ve İBB başkanı seçilirse yapacaklarından bahsetti.
Murat Kurum’un, “depremde 133 bin vatandaşımız” hayatını kaybetti açıklaması sosyal medyada gündem olmuştu.
6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde resmi rakamlara göre 50 bin 96 kişi depremde hayatını kaybetmişti.
Murat Kurum’un bu açıklamaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Gazeteci Candaş Tolga Işık ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 133 bin kişi açıklamasını yayın sonrasında Murat Kurum’a sorduğunu ve Kurum’un bu rakamı Türkiye tarihinde depremlerde ölen vatandaşlarımız için tahmini rakam olarak söylediğini ifade etti.
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