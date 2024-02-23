Tarlada Drone Gören Vatandaş Önce Dondu Kaldı Ardından Traktörün Altına Saklandı

Antalya'da yaşanan olayda, Hilmi Tunahan Karakaş isimli bir genç yeni aldığı drone ile babasını korkuttu.
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Daha öncesinden babasına, ‘Drone görürsen onlarla iyi geçin, ilk köylülere saldırıyorlar’ diyen genç, yeni aldığı drone'u babasının yanına gönderdi.
Korkudan ne yapacağını bilemeyen baba, yavaş hareketlerle önce yere yattı, ardından traktörün altına saklandı.
Drone'u yanı başında görünce neye uğradığını şaşıran baba, bir süre adeta donakaldı. Oğlunun dedikleri aklına gelince yavaşça yere yatan baba, ardından traktörün altına saklandı.
Bu sırada yanında bulunan akrabası yaşlı adam da Mehmet Karakaş’ın yaptıklarını görünce aynı şekilde yere yattı.
İşte o anlar: 👇
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