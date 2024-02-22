Domuz Yağı, İnşaat Çivisi... Büyücü Yengesinin Alışveriş Sepetine Giren X Kullanıcısı Viral Oldu
Domuz Yağı, İnşaat Çivisi... Büyücü Yengesinin Alışveriş Sepetine Giren X Kullanıcısı Viral Oldu
Yıl 2024 olsa da büyücülük, üfürükçülük gibi meslekler modern zamana yenik düşmüyor. Hatta sosyal medya sayesinde bu tip mesleklerle uğraşanlar daha fazla müşteriye ulaşıyor. Tabii bağlama büyüsü, papaz büyüsü gibi yüzlerce metot var ve bu işlemler için ilginç malzemeler gerekebiliyor. Bir X kullanıcısı da yengesinin listesini gördü ve paylaşmayı seçti.
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Paylaşım şöyle 👇
Çivi, domuz yağı gibi malzemelerle karşılaştı.
Tepkiler de gecikmedi.
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Yok ya bu millet’ten bi halt olmaz