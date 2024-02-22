Domuz Yağı, İnşaat Çivisi... Büyücü Yengesinin Alışveriş Sepetine Giren X Kullanıcısı Viral Oldu

Yıl 2024 olsa da büyücülük, üfürükçülük gibi meslekler modern zamana yenik düşmüyor. Hatta sosyal medya sayesinde bu tip mesleklerle uğraşanlar daha fazla müşteriye ulaşıyor. Tabii bağlama büyüsü, papaz büyüsü gibi yüzlerce metot var ve bu işlemler için ilginç malzemeler gerekebiliyor. Bir X kullanıcısı da yengesinin listesini gördü ve paylaşmayı seçti.