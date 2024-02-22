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Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
22.02.2024 - 17:01

Geçtiğimiz hafta herkesi neşelendiren tweetlerin pek çoğuna kadın eli değdi. Bakalım eril kısaltmalara başvurmadan kimler takipçilerini güldürmüş?

İyi eğlenceler 😎

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Herkes bir özürü hakediyor...

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Hiç!

Hiç!
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Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋

Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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