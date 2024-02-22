Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri
Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri
Geçtiğimiz hafta herkesi neşelendiren tweetlerin pek çoğuna kadın eli değdi. Bakalım eril kısaltmalara başvurmadan kimler takipçilerini güldürmüş?
İyi eğlenceler 😎
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Başlayalım!
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Hiç!
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Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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