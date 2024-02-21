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İçi Fesat Olmayanların Bile Dönüp Baktığı Sebzeler Viral Oldu

İçi Fesat Olmayanların Bile Dönüp Baktığı Sebzeler Viral Oldu

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
21.02.2024 - 14:25

Günlük hayatta gördüğümüz bazı objeler şekilleriyle dünyaca üne kavuşabiliyor. Bir Twitter kullanıcısı da markette gördüğü ilginç şekilli patlıcanı paylaştı. Neyse ki kendisi yalnız değildi ve diğer kullanıcıların attığı ilginç şekilli sebzeler de bu 'meme yapan' patlıcanla birlikte bir akıma dönüştü.

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"Yeni patlıcan piyasaya çıktı" başlıklı paylaşım şöyle 👇

"Yeni patlıcan piyasaya çıktı" başlıklı paylaşım şöyle 👇
twitter.com

"Havucuma çok yakışır."

"Havucuma çok yakışır."
twitter.com

"Birkaç yıl önce bulduğum ruh ikizi..."

"Birkaç yıl önce bulduğum ruh ikizi..."
twitter.com

"Onu düşünüyor..."

"Onu düşünüyor..."
twitter.com

"Buna bir arkadaş var..."

"Buna bir arkadaş var..."
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

İlginç benzetmeler de geldi...

İlginç benzetmeler de geldi...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Tabii dünyaca ünlü bir "meme" varsa Türk yorumu da eksik olmaz...

Tabii dünyaca ünlü bir "meme" varsa Türk yorumu da eksik olmaz...
twitter.com
twitter.com
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