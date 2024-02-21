İçi Fesat Olmayanların Bile Dönüp Baktığı Sebzeler Viral Oldu

Günlük hayatta gördüğümüz bazı objeler şekilleriyle dünyaca üne kavuşabiliyor. Bir Twitter kullanıcısı da markette gördüğü ilginç şekilli patlıcanı paylaştı. Neyse ki kendisi yalnız değildi ve diğer kullanıcıların attığı ilginç şekilli sebzeler de bu 'meme yapan' patlıcanla birlikte bir akıma dönüştü.