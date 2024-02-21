İçi Fesat Olmayanların Bile Dönüp Baktığı Sebzeler Viral Oldu
İçi Fesat Olmayanların Bile Dönüp Baktığı Sebzeler Viral Oldu
Günlük hayatta gördüğümüz bazı objeler şekilleriyle dünyaca üne kavuşabiliyor. Bir Twitter kullanıcısı da markette gördüğü ilginç şekilli patlıcanı paylaştı. Neyse ki kendisi yalnız değildi ve diğer kullanıcıların attığı ilginç şekilli sebzeler de bu 'meme yapan' patlıcanla birlikte bir akıma dönüştü.
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"Yeni patlıcan piyasaya çıktı" başlıklı paylaşım şöyle 👇
"Havucuma çok yakışır."
"Birkaç yıl önce bulduğum ruh ikizi..."
"Onu düşünüyor..."
"Buna bir arkadaş var..."
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İlginç benzetmeler de geldi...
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Tabii dünyaca ünlü bir "meme" varsa Türk yorumu da eksik olmaz...
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