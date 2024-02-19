Survivor'da Ortalık Yangın Yerine Dönerken Acun Ilıcalı'nın Yine Yunus Emre'yi Bulup İttirmesi Kahkaha Attırdı
Survivor'da Ortalık Yangın Yerine Dönerken Acun Ilıcalı'nın Yine Yunus Emre'yi Bulup İttirmesi Kahkaha Attırdı
Survivor All Star 2024 bu yıl gümbür gümbür. Kavgalar, kaos, entrika derken gerçekten özlediğimiz Survivor yeniden ekranlarda diyebiliriz. Fakat bazen dozu kaçıyor... Yine de birbirinden eğlenceli anlar dikkatimizi çekmiyor değil. Acun Ilıcalı'nın son bölümde kavgayla alakası olmayan Yunus Emre'yi itmesi de bu anlardan biri oldu ve sosyal medyada dillere düştü. Acun Bey'e 3 ödül cezası istiyoruz! 😂
İçeriğin Devamı Aşağıda
Survivor All Star 2024'ün dikkat çeken isimlerinden bir tanesi Yunus Emre tabii ki.
Tabii ki bu durum Yunus Emre'nin bu sezon yaşadığı yeni bir durum değil. Geçtiğimiz sezonlarda da bu durumlarla gündeme geliyordu.
Bu sezona da hızlı bir giriş yapan Yunus Emre, All Star sezonuna oyun esnasında rakip takıma el hareketi çektiği anlarla sosyal medyayı sallamıştı.
Daha sonra da Ogeday ve Yunus Emre tartışması ekranlara taşındı. Gerginliğin ve tansiyonun had safhada olduğu anlar oldukça dikkat çekmişti.
Acun Ilıcalı'yla konseyde karşı karşıya gelen Yunus Emre, rest çekmekten geri durmamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Önceki cezasından 3, yeni cezasıyla bir 3 cezası daha olan Yunus Emre, dün akşam yayınlanan bölümde kavgayla en alakasız kişiyken Acun Ilıcalı tarafından itildiği anlarla dikkat çekti.
Bu videodan sonra "Herkes kavga eder, hesabı Yunus Emre öder" yorumları da gecikmedi.
Acun Bey'e ceza istiyoruz. 😂
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda