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Survivor'da Ortalık Yangın Yerine Dönerken Acun Ilıcalı'nın Yine Yunus Emre'yi Bulup İttirmesi Kahkaha Attırdı

Survivor'da Ortalık Yangın Yerine Dönerken Acun Ilıcalı'nın Yine Yunus Emre'yi Bulup İttirmesi Kahkaha Attırdı

GNS
GNS - Onedio Editörü
19.02.2024 - 12:41

Survivor All Star 2024 bu yıl gümbür gümbür. Kavgalar, kaos, entrika derken gerçekten özlediğimiz Survivor yeniden ekranlarda diyebiliriz. Fakat bazen dozu kaçıyor... Yine de birbirinden eğlenceli anlar dikkatimizi çekmiyor değil. Acun Ilıcalı'nın son bölümde kavgayla alakası olmayan Yunus Emre'yi itmesi de bu anlardan biri oldu ve sosyal medyada dillere düştü. Acun Bey'e 3 ödül cezası istiyoruz! 😂

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Survivor All Star 2024'ün dikkat çeken isimlerinden bir tanesi Yunus Emre tabii ki.

Survivor All Star 2024'ün dikkat çeken isimlerinden bir tanesi Yunus Emre tabii ki.

Ekranlarda ve fragmanlarda sürekli tartışmalar içerisinde gördüğümüz ve gerginliğini bir türlü atamayan Yunus Emre, konseylerde de pek durgun sayılmaz.

Tabii ki bu durum Yunus Emre'nin bu sezon yaşadığı yeni bir durum değil. Geçtiğimiz sezonlarda da bu durumlarla gündeme geliyordu.

Tabii ki bu durum Yunus Emre'nin bu sezon yaşadığı yeni bir durum değil. Geçtiğimiz sezonlarda da bu durumlarla gündeme geliyordu.

2022 sezonunda da Hikmet'le olan büyük kavgası epey dikkat çekmişti Yunus Emre'nin, Acun Ilıcalı'dan o dönem de sık sık ikaz yediğine şahit olmuştuk.

Bu sezona da hızlı bir giriş yapan Yunus Emre, All Star sezonuna oyun esnasında rakip takıma el hareketi çektiği anlarla sosyal medyayı sallamıştı.

Bu sezona da hızlı bir giriş yapan Yunus Emre, All Star sezonuna oyun esnasında rakip takıma el hareketi çektiği anlarla sosyal medyayı sallamıştı.

Program yayınlandığı sırada izleyicilerin gözünden kaçmayan ve sosyal medyada herkesi kahkahalara boğan bu anın ardından Acun Ilıcalı yarışmacıya yasak koymuştu.

'Canlı yayındayız. Yunus Emre, sen el salla vedalaş, konuşma ve hareket etme yasağın var.

Daha sonra da Ogeday ve Yunus Emre tartışması ekranlara taşındı. Gerginliğin ve tansiyonun had safhada olduğu anlar oldukça dikkat çekmişti.

Daha sonra da Ogeday ve Yunus Emre tartışması ekranlara taşındı. Gerginliğin ve tansiyonun had safhada olduğu anlar oldukça dikkat çekmişti.

Yunus Emre 'Gerekirse elenirim.' derken, Ogeday 'Özür dilerim, ben başlattım'  demişti.

Acun Ilıcalı'yla konseyde karşı karşıya gelen Yunus Emre, rest çekmekten geri durmamıştı.

Acun Ilıcalı'yla konseyde karşı karşıya gelen Yunus Emre, rest çekmekten geri durmamıştı.

Ilıcalı 'Yunus Emre'ye uyarılarımın çok bir önemi yok. Oyun kaybedip karşı takıma sürekli sataşan, üslubuyla söylediği sözlerle, programın içerisinde sanki kontrolsüz biri.' derken, Yunus Emre ' Seviye oraya inerse ben daha da alçalabilirim Acun abi. Uymuyorsa bu programa hiç problem değil. Sizinle burayı paylaşmak çok güzeldi. Sizleri çok seviyorum. Yapacak bir şey yok abi.' cevabını vermişti. Üstüne Acun Ilıcalı Yunus Emre'nin 3 ödül cezası daha aldığını açıklamıştı.

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Önceki cezasından 3, yeni cezasıyla bir 3 cezası daha olan Yunus Emre, dün akşam yayınlanan bölümde kavgayla en alakasız kişiyken Acun Ilıcalı tarafından itildiği anlarla dikkat çekti.

Önceki cezasından 3, yeni cezasıyla bir 3 cezası daha olan Yunus Emre, dün akşam yayınlanan bölümde kavgayla en alakasız kişiyken Acun Ilıcalı tarafından itildiği anlarla dikkat çekti.

Kavga sırasında en alakasız kişi Yunus Emre olsa da, Acun Ilıcalı'nın gülerek Yunus Emre'yi itmesi yarışmacının da gülerek karşılık vermesi dillere düştü.

Bu videodan sonra "Herkes kavga eder, hesabı Yunus Emre öder" yorumları da gecikmedi.

Acun Bey'e ceza istiyoruz. 😂

Acun Bey'e ceza istiyoruz. 😂

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