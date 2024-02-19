Survivor'da Ortalık Yangın Yerine Dönerken Acun Ilıcalı'nın Yine Yunus Emre'yi Bulup İttirmesi Kahkaha Attırdı

Ilıcalı 'Yunus Emre'ye uyarılarımın çok bir önemi yok. Oyun kaybedip karşı takıma sürekli sataşan, üslubuyla söylediği sözlerle, programın içerisinde sanki kontrolsüz biri.' derken, Yunus Emre ' Seviye oraya inerse ben daha da alçalabilirim Acun abi. Uymuyorsa bu programa hiç problem değil. Sizinle burayı paylaşmak çok güzeldi. Sizleri çok seviyorum. Yapacak bir şey yok abi.' cevabını vermişti. Üstüne Acun Ilıcalı Yunus Emre'nin 3 ödül cezası daha aldığını açıklamıştı.