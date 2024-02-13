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Saçma Buldukları Türk Örf ve Âdetlerini Söyleyerek Linçlenmeyi Göze Alan Kullanıcılar

Saçma Buldukları Türk Örf ve Âdetlerini Söyleyerek Linçlenmeyi Göze Alan Kullanıcılar

Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
13.02.2024 - 19:19

Twitter'ın son akımlarından 'Linçlenecek düşünceler' için bu defa Türk örf ve âdetleri ele alındı. Saçma buldukları örf ve âdetleri sıralayan kullanıcılar linçlenme pahasına düşüncelerini yazdı.

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@bukadarifazlaaa adlı kullanıcı, "Türk adet gelenek ve görenekleri hakkında söylersen linç edilebileceğin bir fikrini söyle" yazarak yaptığı paylaşımla Twitter'ı epey karıştırdı. Gelen yanıtlardan bazılarına hak vermemekse imkansız.

@bukadarifazlaaa adlı kullanıcı, "Türk adet gelenek ve görenekleri hakkında söylersen linç edilebileceğin bir fikrini söyle" yazarak yaptığı paylaşımla Twitter'ı epey karıştırdı. Gelen yanıtlardan bazılarına hak vermemekse imkansız.
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İşte gelen yanıtlardan bazıları:

İşte gelen yanıtlardan bazıları:
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