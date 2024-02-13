Saçma Buldukları Türk Örf ve Âdetlerini Söyleyerek Linçlenmeyi Göze Alan Kullanıcılar
Saçma Buldukları Türk Örf ve Âdetlerini Söyleyerek Linçlenmeyi Göze Alan Kullanıcılar
Twitter'ın son akımlarından 'Linçlenecek düşünceler' için bu defa Türk örf ve âdetleri ele alındı. Saçma buldukları örf ve âdetleri sıralayan kullanıcılar linçlenme pahasına düşüncelerini yazdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
@bukadarifazlaaa adlı kullanıcı, "Türk adet gelenek ve görenekleri hakkında söylersen linç edilebileceğin bir fikrini söyle" yazarak yaptığı paylaşımla Twitter'ı epey karıştırdı. Gelen yanıtlardan bazılarına hak vermemekse imkansız.
İşte gelen yanıtlardan bazıları:
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda