Kendisine Aldığı Palto Dedesine Daha Çok Yakışan Torunun Paylaşımı Gülümsetti
Kendisine Aldığı Palto Dedesine Daha Çok Yakışan Torunun Paylaşımı Gülümsetti
Kendisine aldığı paltonun dedesine daha çok yakıştığını gören torunun paylaşımı X'te kısa sürede gündem olurken, paltoyla poz veren dedenin o anları gülümsetti.
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@sulenursa adlı X kullanıcısı sosyal medyaya dedesiyle damga vurdu. Kendisine aldığı paltoyu soran genç kadın annesinden bu yanıtı alınca inanamasa da eve gidince gördüğü manzara herkesi gülümsetti.
Satın aldığı paltonun gerçekten dedesine daha çok yakıştığını gören genç kadın, "Anneler hep haklıdır mecbur dedeme de alacağız" yazarak yaptığı paylaşım kısa sürede viral oldu.
İşte o paylaşım:
Söz konusu paylaşıma elbette yorum yağdı. İşte onlardan bazıları:
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