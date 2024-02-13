Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Kendisine Aldığı Palto Dedesine Daha Çok Yakışan Torunun Paylaşımı Gülümsetti

Kendisine Aldığı Palto Dedesine Daha Çok Yakışan Torunun Paylaşımı Gülümsetti

Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
13.02.2024 - 10:45

Kendisine aldığı paltonun dedesine daha çok yakıştığını gören torunun paylaşımı X'te kısa sürede gündem olurken, paltoyla poz veren dedenin o anları gülümsetti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

@sulenursa adlı X kullanıcısı sosyal medyaya dedesiyle damga vurdu. Kendisine aldığı paltoyu soran genç kadın annesinden bu yanıtı alınca inanamasa da eve gidince gördüğü manzara herkesi gülümsetti.

@sulenursa adlı X kullanıcısı sosyal medyaya dedesiyle damga vurdu. Kendisine aldığı paltoyu soran genç kadın annesinden bu yanıtı alınca inanamasa da eve gidince gördüğü manzara herkesi gülümsetti.

Satın aldığı paltonun gerçekten dedesine daha çok yakıştığını gören genç kadın, "Anneler hep haklıdır mecbur dedeme de alacağız" yazarak yaptığı paylaşım kısa sürede viral oldu.

Satın aldığı paltonun gerçekten dedesine daha çok yakıştığını gören genç kadın, "Anneler hep haklıdır mecbur dedeme de alacağız" yazarak yaptığı paylaşım kısa sürede viral oldu.

İşte o paylaşım:

Söz konusu paylaşıma elbette yorum yağdı. İşte onlardan bazıları:

Söz konusu paylaşıma elbette yorum yağdı. İşte onlardan bazıları:
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
2
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?