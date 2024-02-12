Beyler Toplanın! Kadınlar Her Ay Yılan Gibi Deri Değiştiriyor mu Açıklıyoruz
Beyler Toplanın! Kadınlar Her Ay Yılan Gibi Deri Değiştiriyor mu Açıklıyoruz
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kadınların her ay düzenli olarak yüzlerinin derilerini soyduklarını söyledikleri videolara veya içeriklere sosyal medyada denk gelmiş olabilirsiniz.
Bu zamana dek kadınlar olarak sır gibi sakladığımız (!) bu bilgiyi artık siz beylerle ve dünyanın geri kalanıyla da paylaşma zamanı geldi...
Malumunuz olduğu üzere internet ve kullanıcılar kendi kültürlerini, akımlarını ve trollerini üretmek konusunda da epey başarılı biliyorsunuz.
Şimdi tekrar konuya dönecek olursak, kadınların sahiden her ay derileri soyuluyor mu?
Bu trollüğe düşen dostlar hiç üzülmeyin, ortada çok titiz bir operasyon var.
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
Erkeklerin inanmasını geçtik...
Trollük öyle başarılı ki bazı kadınlar dahi kendini sorgular seviyede.
Erkekleri trollemeye and içmiş kadınlar bu görüntüyü elde edebilmek için farklı yüz bakım ürünleri kullanıyorlar.
Bu trollüğü ortaya çıkarttığımız için üzgünüz ancak gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyları vardır.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda