Beyler Toplanın! Kadınlar Her Ay Yılan Gibi Deri Değiştiriyor mu Açıklıyoruz

Ufacık bir örnek vermek gerekirse yıllar önce Ekşi Sözlük sayesinde başlayan Queen'in 1987 yılında Afyon'da konser verdiği trollü teyit kuruluşlarının dahi yanlışlığını defalarca kanıtlamasına rağmen hala pek çok kişi tarafından inanılan bir fenomen. Ancak ne yalan söyleyelim biraz eğlenceli de.