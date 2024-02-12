Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Beyler Toplanın! Kadınlar Her Ay Yılan Gibi Deri Değiştiriyor mu Açıklıyoruz

Beyler Toplanın! Kadınlar Her Ay Yılan Gibi Deri Değiştiriyor mu Açıklıyoruz

Croft
Croft - Onedio Üyesi
12.02.2024 - 18:00

Sosyal medyayla içli dışlıysanız kadınların her ay deri değiştirmekten ne kadar muzdarip olduklarına dair gönderiler görmüş olabilirsiniz. Peki bu işin aslı astarı ne? Kadınlar sahiden her ay yılan gibi deri değiştiriyorlar mı? Buyurun bu gizemi birlikte aydınlatalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kadınların her ay düzenli olarak yüzlerinin derilerini soyduklarını söyledikleri videolara veya içeriklere sosyal medyada denk gelmiş olabilirsiniz.

Bu zamana dek kadınlar olarak sır gibi sakladığımız (!) bu bilgiyi artık siz beylerle ve dünyanın geri kalanıyla da paylaşma zamanı geldi...

Bu zamana dek kadınlar olarak sır gibi sakladığımız (!) bu bilgiyi artık siz beylerle ve dünyanın geri kalanıyla da paylaşma zamanı geldi...
twitter.com

Demeyi çok isterdik ancak iş hiç de öyle değil, üzgünüz.

Malumunuz olduğu üzere internet ve kullanıcılar kendi kültürlerini, akımlarını ve trollerini üretmek konusunda da epey başarılı biliyorsunuz.

Malumunuz olduğu üzere internet ve kullanıcılar kendi kültürlerini, akımlarını ve trollerini üretmek konusunda da epey başarılı biliyorsunuz.

Ufacık bir örnek vermek gerekirse yıllar önce Ekşi Sözlük sayesinde başlayan Queen'in 1987 yılında Afyon'da konser verdiği trollü teyit kuruluşlarının dahi yanlışlığını defalarca kanıtlamasına rağmen hala pek çok kişi tarafından inanılan bir fenomen. Ancak ne yalan söyleyelim biraz eğlenceli de.

O meselenin detayları için ise sizi şöyle alalım. 👇

Şimdi tekrar konuya dönecek olursak, kadınların sahiden her ay derileri soyuluyor mu?

Şimdi tekrar konuya dönecek olursak, kadınların sahiden her ay derileri soyuluyor mu?

Kızlar, bu efsane trollüğü ifşa ettiğimiz için üzgünüz. Ancak yanıt hayır. Bu şaka da tıpkı internetin diğer efsane trollemeleri gibi bir olaydan farklı değil. Kısacası her ay yüzümüzü soymuyoruz.

Bu trollüğe düşen dostlar hiç üzülmeyin, ortada çok titiz bir operasyon var.

Bu trollüğe düşen dostlar hiç üzülmeyin, ortada çok titiz bir operasyon var.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

Erkeklerin inanmasını geçtik...

Erkeklerin inanmasını geçtik...
twitter.com

Trollük öyle başarılı ki bazı kadınlar dahi kendini sorgular seviyede.

Trollük öyle başarılı ki bazı kadınlar dahi kendini sorgular seviyede.
twitter.com

Erkekleri trollemeye and içmiş kadınlar bu görüntüyü elde edebilmek için farklı yüz bakım ürünleri kullanıyorlar.

Erkekleri trollemeye and içmiş kadınlar bu görüntüyü elde edebilmek için farklı yüz bakım ürünleri kullanıyorlar.

Yüze uygulanıp soyularak çıkartılan maskeler ve bazı kremler bu şekilde sonuç veriyorlar.

Bu trollüğü ortaya çıkarttığımız için üzgünüz ancak gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyları vardır.

Bu trollüğü ortaya çıkarttığımız için üzgünüz ancak gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyları vardır.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?