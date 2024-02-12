Sadece Kadınların Girebildiği Kafede Hesabı Kimin Ödediğini Sorarak Sinir Kat Sayımızı Tavan Yapan Kullanıcı

Sosyal medyada illa karşınıza çıkmıştır. Balat'ta sadece kadınların girebildiği tatlı ve küçük bir kafe açılmış. Videosu da epey ilgi çekti. Bir de sosyal medyada yayıldı haliyle. Twitter'da 'Erkeklerin giremediği kafe' paylaşımına karşı 'Hesabı kim ödüyor?' diye soran Forlan isimli kullanıcı sinirlerimizi arşa çıkartmayı başardı. Gelen tepkiler ise gerekli cevabı vermiş oldu.