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Sadece Kadınların Girebildiği Kafede Hesabı Kimin Ödediğini Sorarak Sinir Kat Sayımızı Tavan Yapan Kullanıcı

Sadece Kadınların Girebildiği Kafede Hesabı Kimin Ödediğini Sorarak Sinir Kat Sayımızı Tavan Yapan Kullanıcı

GNS
GNS - Onedio Editörü
12.02.2024 - 14:41

Sosyal medyada illa karşınıza çıkmıştır. Balat'ta sadece kadınların girebildiği tatlı ve küçük bir kafe açılmış. Videosu da epey ilgi çekti. Bir de sosyal medyada yayıldı haliyle. Twitter'da 'Erkeklerin giremediği kafe' paylaşımına karşı 'Hesabı kim ödüyor?' diye soran Forlan isimli kullanıcı sinirlerimizi arşa çıkartmayı başardı. Gelen tepkiler ise gerekli cevabı vermiş oldu.

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Balat'ta yalnızca kadınların girebildiği ve erkeklerin içeri alınmadığı kafenin videosu viral oldu.

Balat'ta yalnızca kadınların girebildiği ve erkeklerin içeri alınmadığı kafenin videosu viral oldu.

'Erkekler kapatılsın dedik ve sonunda erkeklerin giremediği o kafeyi bulduk' diyerek esprili bir paylaşım yapan kullanıcının videosu tüm sosyal medya aleminde dolanmaya başladı.

Gelin önce videoyu izleyelim:

Sonra da "kadın hesap ödemez" algısı üzerinden espri yapan Forlan'ın yazdığına bakalım.

Sonra da "kadın hesap ödemez" algısı üzerinden espri yapan Forlan'ın yazdığına bakalım.
twitter.com

Öncelikle şu şekil bir içsel çığlık attık tabii hepiniz adına, merak etmeyin.

Öncelikle şu şekil bir içsel çığlık attık tabii hepiniz adına, merak etmeyin.

Bu konuların hala mizaha alet olması, böyle bir görüş olması sinirlerimizi oldukça bozuyor.

Madem öyle, işte böyle diyerek gereken cevapları sıralamış kızlar zaten.

Madem öyle, işte böyle diyerek gereken cevapları sıralamış kızlar zaten.
twitter.com
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Herkes kendi hesabını ödeyebiliyor arkadaşlar, durum baktığınız o dar pencereden çok daha geniş açıda ortaya çıkıyor aslında.

Herkes kendi hesabını ödeyebiliyor arkadaşlar, durum baktığınız o dar pencereden çok daha geniş açıda ortaya çıkıyor aslında.
twitter.com

"Kadınların yanında parası için durduğunu sanan erkekler" diye düzeltelim onu.

"Kadınların yanında parası için durduğunu sanan erkekler" diye düzeltelim onu.
twitter.com

Kendini bu durumda görenler için üzücü tabii. Her iki taraf için de herkes bir değil, unutmayın.

Kendini bu durumda görenler için üzücü tabii. Her iki taraf için de herkes bir değil, unutmayın.
twitter.com

Kızlar yine bildiğimiz gibi. 😂

Kızlar yine bildiğimiz gibi. 😂
twitter.com

Konuyu bu kadar dillendiren ve sürekli gündeme getirenler belli.

Konuyu bu kadar dillendiren ve sürekli gündeme getirenler belli.
twitter.com
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Toksik bir maskülenite aslında içinde sürüklendiğimiz.

Toksik bir maskülenite aslında içinde sürüklendiğimiz.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Şaşıracağınız bir şey söyleyelim; hem arkadaşlarımızın, hem de sevgililerimizin hesaplarını biz ödüyoruz beyler!

Şaşıracağınız bir şey söyleyelim; hem arkadaşlarımızın, hem de sevgililerimizin hesaplarını biz ödüyoruz beyler!
twitter.com

Demiştim. 👇🏻

Demiştim. 👇🏻
twitter.com

Konu kimsenin geliri ve harcamaları değil ama, ne gördülerse öyle karşılık vermeye başladılar...

Konu kimsenin geliri ve harcamaları değil ama, ne gördülerse öyle karşılık vermeye başladılar...
twitter.com
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Gördüğümüz en usturuplu cevaplardan birkaçını paylaşalım...

Gördüğümüz en usturuplu cevaplardan birkaçını paylaşalım...
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
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Herkes yer içer, hesabı Dilber öder. Ne tesadüf, o da kadın!

Herkes yer içer, hesabı Dilber öder. Ne tesadüf, o da kadın!
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Olması gereken bu zaten Aleyna, hırsın için seni de tebrik ederiz.

Olması gereken bu zaten Aleyna, hırsın için seni de tebrik ederiz.
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Çünkü hepimiz kendi ayakları üzerinde duran güçlü kadınlar olarak bu tarz yorumlara ağzının payını vermeye devam edeceğiz.

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