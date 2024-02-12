Sadece Kadınların Girebildiği Kafede Hesabı Kimin Ödediğini Sorarak Sinir Kat Sayımızı Tavan Yapan Kullanıcı
Sadece Kadınların Girebildiği Kafede Hesabı Kimin Ödediğini Sorarak Sinir Kat Sayımızı Tavan Yapan Kullanıcı
Sosyal medyada illa karşınıza çıkmıştır. Balat'ta sadece kadınların girebildiği tatlı ve küçük bir kafe açılmış. Videosu da epey ilgi çekti. Bir de sosyal medyada yayıldı haliyle. Twitter'da 'Erkeklerin giremediği kafe' paylaşımına karşı 'Hesabı kim ödüyor?' diye soran Forlan isimli kullanıcı sinirlerimizi arşa çıkartmayı başardı. Gelen tepkiler ise gerekli cevabı vermiş oldu.
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Balat'ta yalnızca kadınların girebildiği ve erkeklerin içeri alınmadığı kafenin videosu viral oldu.
Gelin önce videoyu izleyelim:
Sonra da "kadın hesap ödemez" algısı üzerinden espri yapan Forlan'ın yazdığına bakalım.
Öncelikle şu şekil bir içsel çığlık attık tabii hepiniz adına, merak etmeyin.
Madem öyle, işte böyle diyerek gereken cevapları sıralamış kızlar zaten.
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Herkes kendi hesabını ödeyebiliyor arkadaşlar, durum baktığınız o dar pencereden çok daha geniş açıda ortaya çıkıyor aslında.
"Kadınların yanında parası için durduğunu sanan erkekler" diye düzeltelim onu.
Kendini bu durumda görenler için üzücü tabii. Her iki taraf için de herkes bir değil, unutmayın.
Kızlar yine bildiğimiz gibi. 😂
Konuyu bu kadar dillendiren ve sürekli gündeme getirenler belli.
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Toksik bir maskülenite aslında içinde sürüklendiğimiz.
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Şaşıracağınız bir şey söyleyelim; hem arkadaşlarımızın, hem de sevgililerimizin hesaplarını biz ödüyoruz beyler!
Demiştim. 👇🏻
Konu kimsenin geliri ve harcamaları değil ama, ne gördülerse öyle karşılık vermeye başladılar...
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Gördüğümüz en usturuplu cevaplardan birkaçını paylaşalım...
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Herkes yer içer, hesabı Dilber öder. Ne tesadüf, o da kadın!
Olması gereken bu zaten Aleyna, hırsın için seni de tebrik ederiz.
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